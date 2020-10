Ils reçoivent leur première fille “Chicharito” Hernández et sa femme | Instagram

Avec une photo émouvante du célèbre footballeur “Chicharito” Hernández et sa femme Sarah Kohan ils accueillent leur premier-né.

L’attente a été longue pour les parents du nouveau membre de la famille de l’ancien joueur de l’équipe Chivas et désormais attaquant de l’équipe Los Angeles Galaxy.

Une photographie en noir et blanc qui apparaît dans l’une des plus récentes collections sur le compte Instagram de l’heureuse maman, Sarah Kohan, épouse du footballeur, dépeint le bonheur qui les accable désormais après avoir enfin pu avoir leur premier fille d’armes.

Il est à noter que la petite fille vient compléter la petite famille composée de “Chicharito”, Sarah et le petit Noah, qui peuvent désormais profiter du nouveau membre apparemment arrivé le 5 octobre.

Les instantanés ont été partagés deux jours plus tard après le petit nom “Nala“, comme il est apparu, est né dans le refuge de sa maison à Los Angeles, en Californie.

Ce fut un grand moment pour les deux parents puisqu’en plus de jouer dans la nouvelle naissance il y a à peine deux ans, précisément en octobre 2018, le couple s’est fiancé plus tard en janvier 2019 pour faire savoir qu’ils attendaient leur premier enfant Noah.

Les parents nouvellement libérés ont partagé l’une des photographies qui a capturé le beau moment où la petite «Nala» du sein de sa mère échange son premier regard avec eux deux, sans aucun doute un moment qui ne pouvait manquer d’être capturé et réservé à la postérité. .

Ce fut également un grand moment auquel la famille, les amis et les fans ont participé et dans lequel les deux publications, amis, footballeurs, journalistes et célébrités ont partagé leurs bons vœux envers la famille de quatre personnes d’aujourd’hui avec félicitations.

Notre belle fille Nala est dans ce monde le 10/05/20, était le message avec lequel Sarah accompagnait la publication où elle apparaît avec le joueur et sa petite fille, ainsi que la date à laquelle Nala est entrée dans leur vie.

Le message a été immédiatement rempli de commentaires

Enfin!!! Chaque jour, je me suis connecté à votre compte pour voir s’il était déjà né, et je savais que ça allait être une fille !!!, a écrit l’un des utilisateurs.

Félicitations, j’ai suivi cette grossesse pendant 9 mois a écrit @ laleon8

Certaines célébrités ont également dédié certains messages dans l’instantané publié sur le compte du modèle.

Que c’est émouvant !! prenez soin de vous ce quatrième trimestre, a écrit Aislinn Derbez

Félicitations maman! Bienvenue bébé NALA, a écrit Boyer.

Pour sa part, d’après le récit de “Chicharito“Hernández un barrage de commentaires est venu d’autres célébrités parmi les premiers à être vus est celui de certains acteurs et chefs d’orchestre célèbres

Quelle bénédiction cher Javi @ ch14 que @sarahkohan récupère très bientôt et le bonheur et l’épanouissement continuent d’abonder dans cette belle maison et cette Famille divine. Étreinte.

Le couple composé de Sebastián Rulli et Angelique Boyer a été le premier à féliciter le couple dans la publication partagée par le footballeur.

Bravo crack!, Le pilote a partagé le classement “Burro” Van.

En revanche, sur une deuxième photographie qui a volé le cœur des adeptes, vous pouvez voir le bon moment de la naissance de Nala où sa mère la reçoit dans ses bras après avoir joué dans le travail, ce qui pourrait se produire naturellement.

Le mannequin accompagnait l’image tendre d’un texte dans lequel elle décrivait sa joie à partir du moment où elle savait qu’une fille entrerait dans leur vie.

Au moment où j’ai découvert qu’une fille était la surprise la plus incroyable … (j’ai eu le sentiment, mais voyant qu’elle était si spéciale), nous sommes tous tellement amoureux d’elle et un grand merci à @tajnihal qui a pris des photos de naissance de mes rêves. J’ai tellement de chance de les avoir pour revivre toutes les émotions. Il est lu tout au long de votre message.

Sans aucun doute, ils vivent un moment unique comme l’arrivée de leur premier enfant, Noah.