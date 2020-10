Ils recréent des scènes de Stranger Things dans Among Us, le résultat est génial | INSTAGRAM

La deuxième partie de ce 2020 qui a la plupart des gens du monde entier à l’intérieur de leurs maisons en raison de la contingence sanitaire mondiale, nous a apporté le divertissement, le plaisir et maintenant le succès jeu vidéo “Among Us”, qui a fait fureur dans différentes parties de la planète, grâce à son gameplay et son interface accessibles, également parce qu’il peut être joué sur ordinateur ou sur un téléphone portable.

Bien que le jeu soit sorti depuis juin 2018 et soit dans l’industrie du divertissement depuis longtemps, le multijoueur en ligne Développé et distribué par InnerSloth, il a atteint son apogée en septembre de cette année, atteignant plus de 85 millions de téléchargements.

Si vous n’êtes pas encore familier avec le jeu divertissant, nous vous expliquerons comment cela fonctionne: les joueurs, qui peuvent être 4 ou 10, sont à bord d’un vaisseau spatial, habillé en astronautes, qui peut être personnalisé avec différents détails. dans leurs vêtements respectifs.

Vous pourriez aussi être intéressé: Millie Bobby Brown souhaite qu’il y ait eu un mariage dans la dernière saison de Stranger Things

La plupart des membres d’équipage font partie du navire en tant qu ‘«équipage», effectuant des missions courtes qui ajouteront des points pour gagner, de même, parmi tous ceux qu’ils essaieront de découvrir qui se sont révélés être «les imposteurs».

Ces derniers sont minoritaires, il y en a presque toujours 2 par navire, et leur objectif est de saboter les tâches des autres membres d’équipage et d’assassiner clandestinement les autres, de l’autre côté.

Étant un ou deux “mauvais” parmi tant de “bons”, il peut nous rappeler de nombreux films, séries et dessins animés, comme dans ce cas, il a été lié à la série originale à succès de Netflix: “Stranger Things”.

Eh bien, il s’avère qu’un internaute fanatique s’est chargé de recréer certaines des scènes importantes de la production de la célèbre plateforme de streaming, et plus tard, il l’a partagé sur sa chaîne de l’autre grand divertissement audiovisuel: YouTube.

Dans la vidéo, nous pouvons voir les joueurs avec les noms des personnages principaux de “Stranger Things”, rappelant des moments uniques des trois saisons: le sacrifice de Bob; Le meurtre de Barb aux mains du Demogorgon, avec Steve et Nancy à proximité; Hopper espionnant Eleven et Mike; la mort de Hopper lui-même devant le regard de Joyce et Billy est mort pour Eleven.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

À la fin, il y a les survivants, dont l’un est le “Mind Flayer” ou le “Desuellamentes”, la récréation se termine exactement comme la troisième saison de la série, avec les “Desuellamentes” en vie? à l’envers (monde à l’envers).

Le clip vidéo divertissant et fantastique a une durée totale de 2:46 minutes, et sans aucun doute une excellente organisation par les joueurs et qui était en charge des idées et de l’ensemble du processus d’enregistrement et d’édition du matériel audiovisuel.

Avec un total de 22770 vues au moment de la rédaction de cette note, la vidéo a été téléchargée et partagée par les mêmes internautes sur différents réseaux sociaux et a causé un grand impact, et de nombreux commentaires positifs, louant l’excellent travail de la créateurs.

Des commentaires tels que “C’est un chef-d’œuvre”, “Le dieu de la créativité”, “Merveilleux”, “Epic” peuvent être vus dans la zone de commentaire de YouTube, et les utilisateurs ont demandé au créateur de recréer d’autres scènes emblématiques d’autres productions cinématographiques telles que «Vendredi 13».

Et bien que, jusqu’à présent, il n’y ait pas de date précise pour la première ou l’avancement de l’intrigue du quatrième opus, ce que l’on sait, c’est que les enregistrements de la suite de l’histoire fantastique ont déjà commencé et qu’il ne faudra pas longtemps pour en profiter. encore.