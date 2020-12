L’écriture est une malédiction, mais une malédiction qui sauve », affirme Clarice Lispector (1920-1977), la narratrice brésilienne dont la prose est un labyrinthe de passions qui induit l’aventure et la stupéfaction, un repère de la littérature brésilienne qui jouait avec la langue, mystère et qu’elle a nagé à contre-courant et est devenue l’un des conteurs les plus importants du XXe siècle.

Dans une interview avec Excelsior Écrivains, chercheurs et traducteurs tels que Rodolfo Mata, Regina Crespo et Paula Parisot retrouvent quelques traces sur leur littérature, dans le cadre du centenaire de sa naissance dont on se souvient aujourd’hui, et éclairent son Travail littéraire.

De plus, Crespo et Mata révèlent avoir traduit les chroniques journalistiques de Lispector pour le Fonds pour la culture économique (FCE) dans un volume qui circulera bientôt dans les librairies.

UN CHEMIN

Pour Regina Crespo et Rodolfo Mata, la meilleure façon de se rapprocher du travail de Clarice lispector (qui se prononce «Clarice» avec le «e» final et non «Clarís», comme on l’entend souvent dire lorsqu’ils localisent leur nom dans une autre langue) est de lire leurs histoires déjà classiques telles que Le bonheur clandestin, Les liens familiaux, Le buffalo, La légion étrangère, Love, A hen et plusieurs autres que nous pourrions continuer à lister.

Ensuite, le lecteur pourrait continuer avec ses romans, en commençant par Close to the Wild Heart pour continuer avec L’Heure de l’étoile et enfin La Passion selon GH, qui est considéré comme son chef-d’œuvre », explique Mata.

Et Crespo complète: «Si le lecteur est passionné par ce dernier, il peut continuer avec Agua viva, qui est un travail en prose inclassable, dans son style de flux constant entre sensation, conscience d’exister et examen des sentiments et les émotions ».

Mais «avant d’entrer dans les romans, nous pouvons recommander au lecteur d’aborder les chroniques, que nous avons récemment traduites pour le Fondo de Cultura Económica. En eux, vous trouverez Clarice en tant que journaliste, se développant avec une grâce inégalée, dans ce genre aux multiples facettes, entre la revue d’événements tels que des expositions de peinture, des réflexions sur l’écriture et la traduction, des souvenirs de son enfance à Recife, des timbres de voyage , des entretiens comme celui avec Antonio Carlos Jobim, père de la bossa nova; ou des portraits d’amis comme Lúcio Cardoso et Chico Buarque, et des anecdotes qui oscillent à la frontière de l’histoire », abonde.

Comment décririez-vous ces chroniques? «Cela nous permet de voir Clarice sous plusieurs angles dans le travail d’écriture comme une vocation, comme un mode de vie, une passion incontournable, un outil de connaissance de soi, de dialogue avec l’autre. Comme le dit Clarice, «l’écriture est une malédiction, mais une malédiction qui sauve». Et cela sauve non seulement elle et ceux qui conçoivent l’écriture de cette façon, mais aussi ses lecteurs. Clarice raconte dans ces chroniques que le grand João Guimarães Rosa lui a dit un jour qu’il l’avait lu «non pour la littérature, mais pour la vie», expliquent Crespo et Mata.

Que mettre en évidence de sa prose?, Se demandent Mata et Crespo. «En principe, il y a le thème de son écriture comme un regard féminin et pas forcément féministe, ce qui donne lieu à un large débat. C’est une figure glamour, une femme d’une grande beauté, qui étant mariée à un diplomate décide de tout quitter pour retourner dans son pays vivre d’écriture.

Au fil du temps, sa carrière et sa figure sont devenues un mythe, mais un mythe avec un vrai fond, puisque celui qui plonge dans son écriture, d’abord attiré par cette surface, finit par prouver sa valeur dans la substance de son écriture qui, à partir d’un Au début, il a été décrit comme étrange mais fascinant; et, contrairement à de nombreux écrivains contemporains tels que Jorge Amado et Graciliano Ramos, Clarice n’est pas un écrivain du régional mais de l’universel. “

Y a-t-il une dimension poétique à votre écriture? «Clarice affiche constamment une conscience du langage très hâtive et exigeante. Ses livres ont été publiés après avoir été révisés après révisions qui ont été effectuées en transcrivant des versions sur une machine à écrire ».

Par exemple, son roman La ville assiégée l’a nettoyée plus de 20 fois. Le traitement du langage par Clarice révèle une lutte, une nage à contre-courant (sa métaphore est la sienne) pour éviter d’être sauvage. Ses «infractions» au cours normal du langage ont une raison d’être très réfléchies. Dans une chronique adressée au linotypiste, il lui demande de respecter sa partition, même si cela semble étrange puisque c’est le «souffle de sa phrase».

ÂME FORMÉE

Enfin, l’écrivaine et artiste brésilienne Paula Parisot rappelle que Lispector a souvent déclaré que ses livres devaient être lus par des gens qui avaient déjà formé leur âme, car ils pouvaient l’être. quelque peu dérangeant.

Et elle définit son univers littéraire comme suit: «Elle a créé un univers si propre et riche que certains la définissent comme hermétique, mais je ne pense pas que ce soit le cas, mais plutôt que sa prose est quelque chose de très intime et typique d’elle qui pourrait venir de l’histoire de leur vie. Disons qu’elle a créé son propre univers, une chambre pour elle-même ».

Clarice est une icône des lettres brésiliennes et est notre plus grand écrivain. De plus, elle avait une grande beauté, des yeux de sphinx et je pense qu’elle s’est créée une aura de mystère pour elle-même, avec une grande fascination dans l’imaginaire du lecteur brésilien. Elle avait un grand magnétisme avec sa silhouette, sa littérature et ses livres. Je sais qu’au Mexique c’est aussi très aimé et il ne fait aucun doute qu’on ne pourrait pas parler de littérature brésilienne sans Clarice Lispector », conclut-il

Excelsior