Ils reprochent à Billie Eilish de porter des vêtements moulants!

Une photo de Billie Eilish, la jeune chanteuse de 18 ans devenue un hit de la musique, a récemment été divulguée, à l’image qu’elle est apparue portant une petite tenue inhabituelle parce qu’elle portait des vêtements près du corps, mais cela il a déclenché de vives critiques de la part de certains internautes.

Comment tu te souviens Billie Eilish Elle porte généralement des vêtements trop amples partout où elle va, mais cette fois, elle a été capturée avec un débardeur et un short qui, bien qu’un peu amples, montraient une partie de son corps.

L’interprète de “Bad Guy” a admis à plusieurs reprises qu’elle préférait porter des vêtements amples et assez amples dans le but de ne pas être critiquée pour son physique, mais plutôt pour son talent et c’est le cas depuis qu’elle a commencé sa carrière.

Il ne fait aucun doute qu’avec des vêtements amples ou serrés, une personne sera toujours critiquée pour son physique, au début cela a été remis en question bien que tout le monde l’accepte et même l’applaudisse, mais il y avait des curieux qui avaient besoin ou voulaient plutôt connaître leur figure sous ces grands vêtements.

Aujourd’hui la photographie qui circule et est devenue une tendance sur Twitter, il semble que cela ait fait le mécontentement de certains internautes car ils l’ont appelée avec quelques surnoms péjoratifs et l’ont critiquée, surtout parce qu’il y a ceux qui affirment qu’elle a une figure de femme 30 ans et non 18 ans, qui est son âge actuel.

La critique a continué parce que la tenue de Billie Eilish Ce n’était pas seulement décontracté, mais aussi quelqu’un qui était extrêmement insouciant quant à son image, il portait également des sandales avec des chaussettes, un look qui pour beaucoup est quelqu’un qui n’a pas de soucis et qui passe le week-end à la maison à ne rien faire.

C’est la tendance Billie Eilish. Ils critiquent son corps pour cette photo,

Et là vous comprenez pourquoi elle vit couverte … parce que le monde est plein de gens merdiques. pic.twitter.com/D2Wuofu4IA – Juanito Say (@JuanitoSay) 14 octobre 2020

Malgré cela, il y aura toujours deux côtés de la médaille et tout comme il y a des gens qui l’ont critiquée, ses partisans et ses fans qui l’adorent et il y en a aussi des millions, ils sont immédiatement venus à sa défense, affirmant que Billie Eilish avait l’air bien de quelque manière que ce soit et qu’elle était beau et extrêmement talentueux.

La chanteuse interprète de “Ocean Eyes” a réagi à travers ses histoires sur Instagram et a sûrement laissé plus d’une personne silencieuse, car elle a de nouveau demandé que la figure féminine ne soit pas stigmatisée aussi bien que l’homme et qu’ils devraient éliminer toutes les étiquettes pour tout type de corps.

Malheureusement, la société d’aujourd’hui associe la beauté et le talent à la figure de la célébrité, qu’elle se consacre au théâtre ou à la musique.Cependant, au fil des ans, nous avons réussi à voir à quel point les grandes célébrités se sont démarquées uniquement et exclusivement par leur voix. Adele est l’un des grands exemples.

Billie Eilish fait partie des célébrités qui, grâce à leur popularité, leur talent, leur personnalité et surtout leur histoire, certaines entreprises ont décidé de lancer des documentaires relatant sa vie, en l’occurrence Billie Eilish ne faisait pas exception, bientôt nous pourrons en profiter et en apprendre un peu plus sur le chanteur.

Actuellement, la chanteuse et productrice compte 60 et 7300000 followers sur son compte Instagram officiel, ce nombre continuera sûrement à croître grâce à sa personnalité et surtout ses chansons qui captivent des millions de personnes.

Il y a quelques mois, la chanteuse a partagé une vidéo qui avait pour titre ce n’est pas ma responsabilité dans ce qui apparaissait sur un fond sombre et petit à petit elle a commencé à se déshabiller soi-disant jusqu’à ce qu’elle ne soit plus rien, c’était l’idée des gens qui Ils le verraient, cependant, elle a affirmé que ce n’était pas sa responsabilité car c’était ce que les autres voulaient la voir, tout le monde est le propriétaire de son corps et personne ne devrait nous juger sur le fait d’avoir un physique différent des normes de beauté qui ont été imposées tout au long. des années.

