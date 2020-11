Le mannequin Elia Ezrré, qui était la petite amie d’Eleazar Gómez en 2017, a révélé de nouveaux détails sur les violences que l’acteur a menées contre elle au cours des 11 mois que durait leur relation.

Dans une interview à Ventaneando, la jeune femme de Sonora a partagé des photos des coups que l’acteur lui aurait infligés et des messages menaçants qu’elle aurait envoyés lorsqu’elle a finalement décidé de mettre fin à sa fréquentation.

Elia, qui aujourd’hui a fondé une famille avec un autre homme et est devenue mère pour la première fois en mars dernier, a déclaré que la première fois que Gómez l’avait violée, ils se trouvaient sur le parking de l’immeuble où vivait l’acteur.

“Je ne sais pas pourquoi nous nous sommes fâchés, alors je sors de la voiture, je commence à marcher rapidement vers l’ascenseur pour monter et le dos de moi me suit, attrape mes cheveux, me tire, me renverse et me traîne par terre”

Selon Ezrré, cet épisode violent a été suivi d’autres qui ont provoqué diverses ecchymoses et blessures qui ont même nécessité des sutures pour guérir.

La jeune femme a partagé avec Ventaneando des photos des blessures ainsi que des captures d’écran de la dernière discussion qu’ils auraient eue lorsqu’elle a décidé de quitter l’appartement qu’ils partageaient.

Cela, dit-elle, après qu’il ait essayé de la frapper à nouveau et qu’elle avait besoin de l’aide d’un agent de sécurité pour retirer certains de ses effets personnels.

Source: SDP