Ils révèlent la dernière photo de Selena Quintanilla avant de perdre la vie | AP

À seulement 23 ans, une énorme star s’est fanée! Selena Quintanilla a perdu la vie aux mains de Yolanda Saldívar et ses fans veulent se souvenir d’elle avec ce que la reine de Texmex a toujours rayonné: beaucoup de vie; C’est pourquoi ils ont révélé ce qui serait la dernière photographie de l’interprète de Como la flor con vida.

La photographie circule sur les réseaux sociaux et a été capturée par le beau-père de Selena Quintanilla, Gilbert Pérez, qui était avec elle et Chris Pérez la veille de leur départ malheureux.

C’est le 30 mars 1995 que le père de Chris Perez capturé cette photographie qui restera dans l’histoire, la dernière de Selena en vie. Dans l’image, vous pouvez voir Selena et son mari dans le plus concentré et à une table pleine de documents. Selon Gilbert Pérez lui-même, le couple faisait ses factures d’impôts du mois comme tous les adultes responsables, c’est ce qui l’a inspiré à prendre la photo historique.

Cela peut vous intéresser: 11 tenues de Selena Quintanilla qui sont entrées dans l’histoire de la mode

Sur la photo que l’on retrouve facilement sur les réseaux sociaux, Selena Quintanilla Elle est assise et très concentrée à faire des comptes, elle porte une jupe rayée assez confortable et ses cheveux sont rassemblés comme d’habitude. De son côté, Chris Pérez se tient devant elle avec une chemise assez large, comme on les utilise à l’époque, des lunettes et une casquette.

Gilbert Pérez admirait un couple jeune et responsable, mais ce qu’il ne savait pas, c’est que le lendemain, cet amour et ces rêves énormes seraient interrompus par la tragédie et le tout entre les mains d’un personnage très détesté depuis 25 ans, Yolanda. Saldivar.

C’est un jour plus tard, le 31 mars 1955, que Selena Quintanilla a été vue seule avec Yolanda au motel Days Inn de la ville de Corpus Christi, au Texas. À la place, il y avait ceux qui ont assuré que la reine de Texmex et celle qui serait la présidente de son fan club discutaient énormément et selon les récréations et autres, Saldívar a fini par la frapper par l’arrière quand elle a essayé de quitter la pièce dans laquelle ils étaient .

Yolanda Saldivar Elle a toujours nié que le départ de Selena avait été intentionnel, assurant qu’elle l’aimait et était comme un membre de sa famille. Certains documentaires ont partagé qu’après avoir été choquée par le président de son fan club, Selena Quitanilla a réussi à quitter la pièce et à atteindre la réception où elle a demandé de l’aide, puis est tombée.

Selon certaines déclarations, Yolanda l’a poursuivie avec l’objet avec lequel elle a pris sa vie en main, mais elle n’a plus rien tenté.

Les personnes qui se trouvaient à la réception du motel ont essayé d’aider la reine de Texmex et ont appelé les services d’urgence. Selena Quintanilla a été transférée dans un hôpital où elle a finalement perdu la vie. Il y a des hypothèses selon lesquelles la célèbre chanteuse a péri à la suite de la décision de sa famille de ne pas recevoir de transfusion sanguine; Cependant, sa famille a avoué qu’au moment où ils sont arrivés à l’hôpital, ils l’avaient déjà fait, mais tous les efforts ont été vains.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Après avoir fait sortir Selena Quintanilla du motel, Yolanda Saldívar s’est barricadée dans son camion et a menacé de se suicider entre les larmes et le désespoir.

Yolanda Saldívar est actuellement condamnée à perpétuité. A plusieurs reprises, des rumeurs ont surgi au sujet d’une éventuelle libération pour bonne conduite; cependant, c’est quelque chose qui ne s’est pas concrétisé. Cette rumeur est devenue très forte en 2020 et le père de Selena a été interrogé sur ce qu’il pensait de cette possibilité, Abraham Quintanilla Il a seulement répondu que Saldívar était enfermé plus en sécurité car de nombreuses personnes voulaient se suicider.