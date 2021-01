Le mystère révélé sur les photos de Lady Diana et du prince Charles | .

L’illusion du plus grand mariage royal et d’un “conte de princesse” empêcherait certains détails dans une série d’images de Lady Diana et du prince Charles de Galles ont été pris en compte. Jusqu’aujourd’hui!

La relation entre l’aristocrate Diana Spencer et futur héritier de la couronne britannique, le prince Charles de Galles devint aussitôt le «conte de fées» dont rêvaient la société britannique et le monde, à tel point que l’illusion empêchait de prendre de l’importance sur certains détails.

Après la fin fatidique qui a coûté la vie à l’une des femmes les plus célèbres du XXe siècle, Diane de Galles, et en racontant les événements de son apparition dans les médias en tant que future royale au cours de sa vie bien remplie. Les moindres détails deviennent importants et les révèlent maintenant.

Diana et Carlos apparaissent dans une série de Photographies Alors que le couple ne faisait que jouer dans leurs premiers jours de rencontres, c’est le sociologue Philip N Cohen qui découvre l’un des mensonges qui ont été montrés pendant tant d’années.

L’héritière alors mineure du Spencer et le futur roi avaient la même taille! C’est sur les réseaux sociaux qu’il a fait connaître ce détail.

Apparemment, c’était un petit mystère dans le couple car on le sait, Diana était très grande, cependant, sur les photos, elle apparaît avec une stature légèrement plus petite, en fait, également sous cet aspect, le prince devrait se démarquer.

Apparemment, un «acte d’insécurité» et d’autres «protocoles» qui prévalaient autour d’elle ont fait apparaître Diana avec une légère diminution de la hauteur pour les photos officielles, cela la faisait ressembler encore plus à une fille à côté de son futur mari, ajoutant l’air de naïveté qu’il portait déjà par la nature.

Si vous vous concentrez davantage sur les photographies de ces années, vous remarquerez cette caractéristique, mais les images réelles, qui sont peu nombreuses, montreront la réalité.

À travers son compte Twitter, Philip N Cohen, révèle toutes les astuces que la royauté a utilisées pour que la hauteur de la princesse ne se démarque pas avant celle de Carlos.

Mais ce ne serait pas la seule version à ce sujet puisque lors du soi-disant «mariage du siècle» mettant en vedette la jeune femme au début de la vingtaine et le prince Charles de Galles, «Lady Di» a également dû adapter à nouveau son image de mariée chez son mari.

Comme on le savait, Diana devait porter des pantoufles très basses pour ne pas se démarquer au-dessus du prince. C’est quelque chose qui a été spécifié par le créateur chargé de créer les chaussures que la jeune princesse porterait à ce moment-là.

Sa plus grande préoccupation était de ne pas paraître plus grande que le prince Charles, car elle était très grande, il mesurait 1,77, donc les chaussures devaient avoir un talon bas », a déclaré Shilton aux journalistes le jour du mariage, a rapporté Vanity Fair. .

Clive Shilton, était celui qui a pris tout le crédit pour les chaussures royales, qui étaient en blanc cassé, faites avec plus de 500 paillettes, plus de 100 perles cousues, satin et dentelle, les nœuds qui étaient portés devant étaient ornés avec les initiales des noms du couple “C” et “D” “Carlos et Diana” qui étaient entrelacés par un cœur. Une paire de pièces a été vendue aux enchères en 2011 pour plus de 50 000 livres.

C’est le 29 juillet 1981 que le monde s’est arrêté pour admirer le grand événement qui a occupé la royauté britannique, époque au cours de laquelle Diana est devenue la figure la plus médiatique, même aujourd’hui après 23 ans de mésaventure qui lui a coûté la vie. le “pont de l’âme” à Paris le 31 août 1997.