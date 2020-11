Ils révèlent leurs préférences, Kendall et Kylie Jenner, relèvent un nouveau défi | INSTAGRAM

Kendall Jenner, 25 ans, et sa sœur cadette, Kylie Jenner, 23 ans, ont une nouvelle vidéo sur leurs comptes respectifs. TIC Tac dans lequel ils plaisantent sur leurs préférences en ce qui concerne les hommes, ainsi que sur certains autres aspects secrets de leur vie.

C’est un nouveau défi pour ce reconnu et de plus en plus célèbre réseau social, le défi mentionné ci-dessus, pour commencer, se fait par paires, il consiste en ce que deux options apparaissent de chaque côté de l’écran, et chacun des participants doit aller du côté avec lequel il s’identifie le plus.

Tout semble indiquer que les malentendus entre la belle Jenner, a pris fin, car nous savons que pendant quelques semaines, ils se sont disputés et ont fini par ne pas parler, cependant, grâce à cette nouvelle publication, nous avons réalisé que tout ce qui restait derrière, et les deux filles ont décidé de partager quelque chose avec leurs fans. caché de leur vie.

Cela pourrait aussi vous intéresser: avec seulement un chapeau, Kylie Jenner apparaît sans vêtements sur son Instagram

La vidéo a commencé, et il convient de mentionner que la première décision a été assez facile: l’écran disait “mannequin vs mannequin Instagram”, et bien que Kylie ait essayé de se faufiler du côté des mannequins, Kendall était chargée de la pousser du côté opposé, où Kylie Il appartient, car il n’est pas nécessaire de dire que Kendall est un modèle international reconnu, qui a été présent sur d’innombrables podiums importants de marques reconnues à travers le monde.

En revanche, la plus jeune des Jenners, pose pour sa marque et quelques autres, mais, elle n’a pas eu le même succès que sa sœur sur les podiums.

Ensuite, c’était au tour de révéler qui était le favori de maman, et qui était papa, ce qui était également très clair dès le début, puisque Kylie marchait du côté de son père et Kendall du côté de sa mère, tous les deux. très sûr d’eux-mêmes.

Cependant, ce qui a dérouté certains utilisateurs, c’est que les deux se sont serrés la main et sont allés du côté opposé, ce qui impliquait que les deux étaient les favoris de maman et de papa. Allez les créateurs de contenu qui même votre vie raconte une belle histoire derrière elle.

Bien que, lorsque le dilemme «cerceaux» ou «rappeurs» ou basketteurs ou rappeurs se posait, les deux sœurs se cachaient le visage en marchant chacune de leur côté de l’écran. Kylie a un faible pour les rappeurs, et cela est démontré par sa relation avec Travis Scott et la fille qu’ils ont en commun, Stormi, tandis que Kendall, qui a eu une relation amoureuse avec plusieurs athlètes tels que Jordan Clarkson, Blake Griffin et Ben Simmons, il a évidemment marché sous le rôle des basketteurs.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Ensuite, les options «sortir vs rester» semblaient faire référence à la façon dont elles vivent leur vie sociale, les deux filles, l’une portant l’autre, ont opté pour l’option de «rester à l’intérieur», cependant, quelque chose qui a causé beaucoup de grâce, c’est que Kylie est “discrètement” retournée à la partie où elle a dit “sors”.

Ensuite, les panneaux «entretien faible et élevé» sont apparus sur l’écran, faisant référence à la façon dont il est coûteux de dater l’un d’eux, clairement Kylie est allé à l’option chère, au lieu de cela Kendall est resté dans celle économique.

Finalement, les options «ivre, désastreux ou drôle» sont apparues, auxquelles la plus jeune des Jenners est très sûrement passée à la partie «drôle», cependant, immédiatement sa sœur Kendall l’a attrapée et l’a emmenée à L’autre option.

S’il y a quelque chose qui révolutionne toujours les réseaux sociaux, ce sont les images de la mère de Stormi, qui fait l’actualité pratiquement tous les jours pour différentes raisons, pour sa part, sa sœur, est aussi super populaire, mais maintient un profil plus bas, donc La voir tous les jours sur les portails n’est pas si courant, mais il ne fait aucun doute qu’ensemble, ils sont imparables.