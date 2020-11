14 ans après la mort de Valentín Elizalde, son frère Francisco a sorti de nouvelles informations qui pourraient aider à découvrir qui était derrière son meurtre.

Dans une interview avec ‘Ventaneando’, le chanteur a également révélé que, selon le rapport d’expert réalisé sur les lieux du crime, quelqu’un avait tiré plusieurs coups de feu à l’intérieur du camion dans lequel Valentín avait été tué. Cette information place une fois de plus son cousin «Tano», le seul survivant de l’attaque, au centre des soupçons.

Francisco a commenté que bien que, pendant des années, la famille ait eu les rapports d’experts, ils ont longtemps évité de les examiner en raison de la douleur que cela leur causait, mais récemment, ils les ont relus après avoir découvert que son cousin “ Tano ” était impliqué dans le crime.

Ainsi, ils ont découvert que plusieurs casquettes de percussion avaient été trouvées à l’intérieur du camion où Valentín, son représentant Mario Mendoza et «Tano» Elizalde voyageaient.

«Six coups de feu ont été tirés à l’intérieur du camion… ‘El Vale’ et Mario ont eu le coup de grâce au front, c’est quelque chose de bizarre parce que quand ils ont mis le pistolet sur votre front, cela signifie que vous avez regardé celui qui vous a fait ça et bizarre parce que les gens qui vont vous tirer dessus … ils viennent et mettent le pistolet (dans la centaine mais) ‘al Vale’ ils ont frappé le coup de grâce au milieu du front “

Pour la famille Elizalde, cette information place une fois de plus “ Tano ” au centre des doutes, car ils rappellent qu’il a toujours nié avoir identifié le ou les meurtriers, arguant qu’au moment de l’attaque, il dormait et n’avait rien appris. .

«Il dit simplement: ‘Je dormais, je me suis réveillé et je les ai tous regardés morts et j’ai tiré ici.’ Oh mon dieu, comment peux-tu dire ça, donc tu n’as pas entendu les coups de feu à l’intérieur du camion, parce qu’il y a six obus et en plus, tu n’as pas entendu les coups de feu à l’extérieur? C’est un peu étrange “

