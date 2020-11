Ils révèlent si le sans-abri en Argentine est la mère de Luis Miguel | Instagram

Un nouveau témoin a refait surface dans l’affaire controversée autour de la mère de Luis Miguel, Marcela basteri, qui jusqu’à 2018 était soupçonnée d’être en vie dans les rues d’Argentine, une femme démêlerait toutes les versions autour de cette théorie.

Il souligne également qu’il a pris conscience de la présence du célèbre Honorina Montes, qu’ils auraient appelé “Marcela Basteri”, révèle qu’elle a approché la femme démunie alors que les théories gagnaient en force dans cette région.

Maintenant, Melina elle-même donnerait son témoignage sur les différentes versions qui liaient l’opprimé présumé avec la mère du «Soleil».

Il ne faut pas oublier qu’au cours des deux dernières années, une controverse a relancé la question de la mère de la soi-disant “Soleil du Mexique“après qu’une femme vivant dans la rue en Argentine ait été physiquement liée à l’Italienne Marcela Basteri, mère de l’artiste mexicaine.

Après cela, certaines cousines de Basteri ont elle-même réaffirmé la théorie selon laquelle elle était sa cousine, malgré le fait que des preuves aient émergé qui remettaient en question ses arguments, comme le fait qu’apparemment ils n’auraient jamais vécu directement avec elle et que plus Plus tard, la femme a été identifiée sous le nom d’Honorina Montes.

Même avec tout ça, Ivana, Ada et Flavia Basteri, les cousins Loin de Marcela, ils ont réaffirmé cette théorie et ont également assuré qu’ils ne se reposeront pas tant qu’ils ne sauront pas où se trouve leur cousin, comme ils l’ont déclaré dans certaines interviews.

Pendant ce temps, ce serait dans les dernières heures où apparemment une femme nommée Melina ramènerait tout le monde au point de retour de cette grande inconnue … Où est Marcela Basteri?

L’habitante argentine elle-même révèle qu’elle a rencontré la femme à Buenos Aires, (la supposée Marcela que les primes de la chanteuse assurent).

Honorina Montes ou Marcela Basteri

Révèle, il a approché la femme par curiosité car ils ont dit qu’elle était la mère de l’idole de la musique au Mexique, qui à de nombreuses reprises s’est produite en Argentine et c’est là qu’elle est apparue une dernière fois avec sa mère sur scène. à Luna Park en mars 1985.

C’est à travers la chaîne YouTube “Les Vérités de Marcela Basteri et Honorina Montes” que Melina clarifie désormais une fois pour toutes à son avis si la femme est la mère de l’interprète de “Ce sera que tu ne m’aimes pas”.

Comme il a raconté, qu’en interrogeant la prétendue femme si son nom était “Marcela”, “elle a répondu non! Son attitude était distante”, décrit-elle. Au fil du temps, elle est allée lui rendre visite et a gagné sa confiance et l’a vue sur la route où elle faisait son travail, dit-elle.

Chaque fois que j’allais au travail, c’était inévitable d’aller la voir parce que j’avais un pressentiment », a-t-il révélé dans une interview avec Viridiana.

“Elle a été intimidée par les vidéos”

Aujourd’hui, le témoin souligne qu’elle avait peur de parler et a reçu des menaces pour avoir téléchargé des vidéos avec la femme, en plus de ne pas vouloir apparaître à la télévision.

Cependant, il a poursuivi l’enquête et a conclu que l’identité de la femme correspond bien à celle d’Honorina Montes et qu’elle s’est même entretenue avec son plus proche parent.

Je suis arrivé à parler avec le frère, et ils ont tous les deux la même voix, et là je confirme encore plus que c’est elle », selon le témoin.

De même, il aurait partagé les raisons pour lesquelles la femme vivait dans la rue et non avec sa famille, selon les informations de Melina, le frère n’a pas de situation économique qui lui permettrait de la soutenir puisqu’il s’occupe également de sa mère âgée, selon le descriptif proposé par la femme, détaillé le site spoiler.bolavip.

Actuellement, la personne sans-abri, Honorina, est admise à l’hôpital psychiatrique de Moyano, ce qui a également suscité plusieurs doutes sur le cas depuis la première saison de “Luis Miguel: la série«Il se rend dans un hôpital psychiatrique pour rendre visite à une femme qu’il semble soupçonner être sa mère.

Dans une interview pour Ventaneando, un autre utilisateur de YouTube a corroboré les avertissements reçus par certaines personnes qui partageaient des vidéos Honorina, raison pour laquelle elle a supprimé leurs chaînes.

“La dernière fois qu’elle a été vue vivante”

Marcela Basteri, a été la grande énigme de la vie de la chanteuse, la femme a été vue pour la dernière fois en train de prendre un vol pour l’Espagne depuis l’Italie, où elle était avec son père et sa tante Adua Basteri après s’être séparée de Luis Rey.

Selon la série, la mère de “Luismi” reçoit un appel de son mari toujours, Luis Rey et lui demande de se rencontrer en Espagne pour régler sa situation juridique et parler de la garde de l’artiste, qui à l’époque était encore adolescent.

Une vieille photo montre le moment où Basteri se dirige vers l’avion avec son petit-fils Sergio en août 1986, à partir de là, on ne sait plus rien d’elle, cependant, la dernière scène de la biosérie de l’artiste invite tout le monde sorte de soupçons quand on aurait montré la mère du chanteur arrivant dans une propriété connue sous le nom de “Las Matas”, située dans une ville de la capitale espagnole.