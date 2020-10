Ils révèlent un audio où Luis Miguel flirte avec Mariah Carey | Instagram

Un audio récemment publié révélerait des détails sur la relation entre Luis Miguel et Mariah Carey pendant les trois années où ils étaient ensemble.

L’interprète de “La Inconditional” et l’artiste Mariah Carey Ils ont joué dans l’une des romances les plus célèbres entre 1998 et 2001.

Récemment, on a connu l’existence d’un audio où les voix des deux artistes peuvent être entendues, à un moment donné la voix de l’interprète de “All I Want for Christmas Is” apparaît Mariah Carey qui demande le soi-disant “Sol de México”, Luis Miguel une demande très particulière. “Laissez-moi vous parler en espagnol!”

Après plusieurs années que le couple a mis fin à leur relation, il est récemment devenu pertinent à travers ce matériel dans lequel il montre une conversation entre célébrités où les deux flirtent, ceci après peut-être, la romance entre les deux pourrait jouer un certain rôle dans le série de chanteurs.

La voix de Mariah peut être entendue demandant à Luis Miguel de parler en espagnol

Vous pouvez en dire plus en espagnol. Pourriez-vous dire plus de choses en espagnol? “, Demande Carey. A quoi répond Luis Miguel:” Ok, passez une bonne journée “, cependant, l’artiste américain lui demande de le faire maintenant dans sa langue maternelle:” En espagnol . Je veux vous entendre le dire en espagnol, c’est s3xy », a-t-il commenté.

Compte tenu de cela, Luis Miguel n’hésite pas à faire plaisir à sa petite amie d’alors:

Passez une bonne nuit à tous, un baiser affectueux, prenez soin de vous. “” C’était gentil, j’adore quand il parle espagnol “, dit Mariah.

La romance entre les deux était dans toute sa splendeur, l’idole mexicaine n’aurait jamais imaginé qu’après un voyage dans les montagnes d’Aspen, au Colorado, il rencontrerait l’ex-femme de Tommy Mottola, Mariah Carey, qui à l’époque venait de terminer avec le joueur de baseball Derek. Jeter.

De son côté, l’artiste s’est fait connaître après avoir remporté un autre succès dans sa carrière avec la sortie de son album “Romances”.

Et c’est au cours de leur relation qu’ils ont également enregistré ensemble une chanson “After Tonigh”, que l’artiste a inclus dans son album “Rainbow” publié en 1999, comme le décrit le journal El País.

L’attraction ou quoi que ce soit qu’il y avait entre les deux ne les a pas empêchés de le montrer à d’autres puisque, sans aucune limitation, ils ont été vus en public se tenant la main ou capturés par les paparazzi à bord d’un yacht.

Apparemment, tout évoluait très bien entre le couple, cependant, en 2000, diverses rumeurs auraient accompagné la dernière année du couple et pointé vers une prétendue «infidélité» de la part de Luis Miguel, cependant en 2001, on dit que le chanteur Elle était liée au mari de Halle Berry de l’époque, Eric Benét, ce qui ne semblait pas à l’artiste mexicain et conduirait à la séparation des deux, selon la publication Who.

Le monde s’est effondré pour Mariah

Apparemment, la rupture entre les deux aurait eu de graves répercussions sur la santé de la chanteuse lorsqu’à un moment de sa vie, elle a subi une dépression nerveuse qui l’a amenée à être hospitalisée.

C’est au moment où la chanteuse s’est retrouvée face à face avec quelque chose qu’elle a souffert et n’avait pas voulu admettre, elle souffrait d’un trouble bipolaire, qu’elle a découvert après la fin de sa relation avec l’interprète de «Quand le soleil se réchauffe», ils avaient Il faut 17 ans à l’artiste pour se réconcilier avec sa souffrance et finalement elle l’a fait et a fait quelque chose de bien pour cela.

Il l’a admis dans les médias en offrant une interview au magazine people pour aider à désamorcer la stigmatisation entourant la maladie mentale.