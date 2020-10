Recette secrète du gâteau au jambon spécial de Chavo del 8 révélée | INSTAGRAM

Et on ne peut nier que, depuis de nombreuses années, la saveur et la recette des gâteaux au jambon sont un mystère total pour les fans de la série mexicaine El Chavo del 8.

Plus que tout, car il y a eu très peu d’occasions que le célèbre “Gâteaux au jambon” ils étaient très bien focalisés par les caméras de la série, et dans plus de 80% des épisodes ce repas était typique des célébrations dans le «quartier du mec».

“El Chavo del 8” C’est l’un des grands classiques de la télévision en Amérique latine, c’est devenu l’émission de télévision la plus attachante du Mexique à l’Argentine, et il est bien connu que cette émission a diverti plusieurs générations.

Eh bien, en tant qu’enfant orphelin, Chavo manquait de beaucoup de choses, cependant, il réussissait toujours à dormir dans un endroit confortable ou à manger des choses que ses voisins préparaient, comme du pain, des biscuits ou le poulet rôti tant attendu que Doña Clotilde préparait, mieux. connue sous le nom de “sorcière de 71”.

Cependant, quelque chose que “El Chavo” a toujours voulu manger était les fameux “gâteaux au jambon”, malgré le fait que dans les épisodes où il a été vu en train de les apprécier, il n’est pas possible d’apprécier exactement ce qu’ils contiennent, à cause du nom que vous pourriez penser que seulement C’est un pain au jambon, mais la réponse n’est pas la bonne, c’est vrai, les gâteaux au jambon ont un ingrédient spécial.

Bien qu’il y ait tant de façons de préparer le fameux sandwich, il vaut la peine de se demander lequel a mangé «El Chavo», d’autant plus qu’il est devenu l’un des plus populaires grâce à ce personnage.

On sait parfaitement que les gâteaux au jambon sont une sorte de sandwich à base de bolillo, telera ou birote, pains typiques de tout le territoire mexicain.Pour le préparer, il faut d’abord couper le pain en deux.

Par la suite, l’une de ces moitiés est tartinée de mayonnaise, tandis que les haricots frits sont placés sur l’autre, ainsi que du jambon et des jalapeños, et il contient généralement des légumes tels que l’oignon, la tomate et la laitue.

Bien entendu, aucun «gâteau au jambon» n’a été ajouté au fromage ou à un autre type de viande, sinon les galettes au jambon perdraient leur ingrédient principal, leur naturalité et leur nom.

Les gâteaux au jambon peuvent être consommés chauds ou froids, selon les goûts de chacun, et leur préparation est assez rapide.

Bien qu’en réalité, faire un gâteau ne soit pas du tout un travail difficile, il y a toujours eu l’inconnu des vrais ingrédients, car étant quelque chose de si simple, comment est-il possible que Chavo en rêve même?

De la même manière, il y a eu beaucoup de personnes et même d’importants critiques qui ont passé des nuits blanches face à cette question, et c’est ainsi qu’un professeur mexicain, spécialisé dans la culture du pays, l’a montré: très sophistiqué, peut-être qu’il n’y avait ni oignon ni tomate, probablement il y avait du jalapeño, ce qui est nécessaire dans n’importe quel gâteau ».

Il est à noter que, malgré toutes les qualités de la fabrication d’un «gâteau au jambon», c’est qu’il s’avère être un aliment très apprécié, selon une étude de marché réalisée par le cabinet de conseil en 2019, les gâteaux sont l’aliment le plus consommé par les Mexicains lorsqu’ils sont à l’extérieur. leurs maisons, principalement en raison de leur préparation simple, faciles et rapides à obtenir et à fabriquer, et surtout parce qu’elles sont très bon marché.