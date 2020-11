Ils s’assurent que la carrière de Johnny Depp est finie. Next Weinstein? | AP

Au vu des faits, tout semble indiquer et selon certains experts, le parcours de Johnny Depp pourrait être fini et ce sera le prochain Harvey Weinstein qui a été accusé de plusieurs cas d’abus et qui ont malheureusement mis fin à sa longue carrière cinématographique.

Il est malheureux ce qui se passe en ce moment Johnny Depp, car après son licenciement de “Fantastic Animals 3”, cela pourrait être le début de la fin de son course à Hollywood.

Après la résolution de la justice britannique, la carrière de Johnny Depp semble être à un point de non-retour et la recherche de l’acteur pour restaurer son image ne s’est pas déroulée comme prévu, et maintenant certains experts en la matière estiment que l’interprète ne s’en remettra pas. et malheureusement Hollywood lui fera la même chose qui est arrivée à Harvey Weinstein.

Comme vous vous en souvenez peut-être, ces dernières semaines, les fans de Depp ont été complètement bouleversés lorsque Londres a rejeté la plainte pour diffamation de l’acteur contre le journal britannique The Sun.

Et est-ce qu’un article de l’année 2018 le qualifiait de “batteur d’épouse”, et bien que l’acteur s’attendait à recevoir une compensation pour les dommages causés à son image, le juge a déterminé que cette publication était “substantiellement vraie”.

Au cours du procès très médiatisé, le mariage controversé de 15 mois de Depp et Ambre a entendu Il a été pleinement exposé devant la loi et les médias, y compris des détails sur son style de vie excessivement toxique alimenté par la violence domestique mutuelle et la toxicomanie de l’acteur.

C’est ainsi que l’ancien procureur fédéral Neama Rahmani dans une récente interview avec Insider, a assuré que la carrière de l’interprète de Jack Sparrow ne se remettra jamais et qu’il deviendra le prochain Harvey Weinstein.

Je prédis que sa carrière ne se remettra jamais. Disney a perdu tout intérêt pour Depp pour sa franchise Pirates des Caraïbes, et je ne peux imaginer aucun autre grand studio souhaitant travailler avec lui. Il sera le prochain Harvey Weinstein. “

Bien que les tribunaux aient déterminé que l’acteur était impliqué dans des situations de violence conjugale, il est assez extrême de le comparer avec le fondateur de Miramax.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’ancien magnat d’Hollywood et la pierre angulaire de la carrière de nombreuses célébrités, purge actuellement une peine de 23 ans de prison après avoir été accusé de deux sévices sexuels graves sur la base du témoignage de 80 femmes qui ont porté plainte pour violence sexuelle et émotionnelle.

Malgré que Johnny Depuis qu’il a perdu l’une de ses batailles juridiques, ses avocats ont confirmé que l’acteur déposera un recours à Londres.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Le procès en diffamation de 50 millions de dollars contre Amber Heard en Virginie est également en cours, déclenché par une chronique que l’actrice a écrite pour le Washington Post en 2018 décrivant son expérience en tant que victime de viol domestique.

Sur ce, Neama Rahmani estime que l’acteur devrait quitter les tribunaux et se consacrer à la restauration de sa carrière d’acteur.

Depp devrait se retirer des poursuites en diffamation tant qu’il a encore une partie de sa carrière cinématographique. Le cas de Virginia est également perdu, tout comme de nombreux cas de droit de la famille de célébrités qui ne font pas grand-chose pour montrer les célébrités sous un bon jour. Depp devrait s’en tenir aux scripts écrits par d’autres plutôt que de diffuser son propre drame réel au tribunal », a-t-il déclaré.

Le PDG de Hollywood Brand et influenceur de la culture pop avec une agence de marketing à Los Angeles, Stacy Jones, a déclaré à Insider qu’il était évident que le licenciement de Johnny Depp de “Fantastic Beasts 3” se prépare depuis le début de son procès avec The Sun.

L’expert estime que Warner Bros. a rendu une décision cohérente en tenant compte du fait que “Fantastic Beasts” est une franchise familiale.

C’était en fait un plan très bien orchestré, construit au moment du début du procès. La réalité est que Warner Bros. n’avait pas d’autre choix en la matière que de dire au revoir à Depp. Fantastic Beasts est un film de famille, et la violence physique ainsi que l’abus de dr0ga5 et alc0h0l ne sont pas quelque chose à considérer, même lorsque le rôle joué est celui d’un mauvais garçon. “

De cette manière, Jones s’assure également que la seule façon de Depp Remettre ce scandale dans le passé et se rétablir, c’est admettre sa culpabilité, accepter ses responsabilités et commencer vraiment à réformer.

En peu de temps jusque-là [la carrera de Depp] aura une chance de survivre. “

Cela peut vous intéresser: Warner Bros. refuse de renvoyer Amber Heard d’Aquaman 2