Ils se sont décoiffés!, Thalía et Itatí Cantoral face à face à Tiktok | Maria du quartier

Thalía et Itatí Cantoral se sont saisis à Tiktok dans le plus pur style de María la del Barrio et tout pour ses disciples.

María (Thalía) et Soraya Monténégro (Itatí Cantoral) a repris une fois de plus les belles actrices qui ont marqué l’histoire à la télévision il y a quinze ans avec la telenovela María la del Barrio.

Comme s’ils se battaient pour Luis Fernando, Itatí Cantoral et Thalia ils se sont accrochés l’un à l’autre et celui qui a donné la vie à Soraya Montenegro a fini par crier pour Tiktok.

Les actrices ont fait un duo sur le célèbre réseau social, le tout pour satisfaire leurs followers, qui en voyant la vidéo des petites sœurs populaires qui se battent pour souffler la bougie d’anniversaire de l’une d’entre elles, elles se souviennent de María, qui s’est défendue, est assez formée similaire et Soraya Montenegro, le méchant de cette histoire.

Thalía apparaît à Tiktok avec un petit gâteau et une bougie qui commence à souffler, en duo, Itatí Cantoral fait son truc et souffle en même temps; son action agace María (Thalía), qui finit par l’écheveler deux fois, Cantoral fait son truc avec d’énormes cris.

Le duo amusant était accompagné de la chanson d’ouverture du feuilleton de l’année 1995, qui avait une énorme popularité mondiale.

Depuis que la vidéo des petites sœurs a commencé à devenir virale, les adeptes de Thalía ont envoyé des mèmes sur Maria du quartier et Soraya Montenegro et ils lui ont demandé de se battre comme María; c’est ainsi que la magie de cette vidéo amusante pour Tiktok est née.

En partageant son Tiktok, Thalía a précisé qu’elle et Cantoral s’adorent malgré tout.

#duet avec thalia Mais avec tout et ça … on s’aime! @itaticantoral_oficial Faites un duo! #marialadelbarrio

María la del Barrio fait partie de la trilogie de Las Marías de Thalia sur Televisa, María la del Barrio, Marimar et María Mercedes.

María la del Barrio raconte l’histoire d’une jeune femme à faible revenu qui se retrouve amoureuse de Luis Fernando, interprété par Fernando Colunga, un jeune homme riche et beau.

María est une jeune femme innocente qui fantasme sur l’amour, mais quand il s’agit de se défendre ou de défendre ceux qu’elle aime, elle le fait comme une bête.

En chemin ce protagoniste traverse, Soraya Monténégro, une femme extrêmement méchante qui utilise même la sorcellerie pour essayer de garder Luis Fernando à ses côtés.

Soraya Montenegro a donné à la beauté une énorme renommée internationale Itatí Cantoral; ce personnage l’a marquée à vie et est très aimé de ses disciples.

La phrase la plus mémorable de la telenovela était “m @ ldita lisi @ da”, une phrase que le personnage de Yuliana Peniche criait pour voir qu’il embrassait “Nandito”, le fils de María.

Ce moment est devenu épique, à tel point qu’il a inspiré un grand nombre de mèmes sur les réseaux sociaux.

Il y a ceux qui assurent que Soraya Montenegro a laissé à Itatí Cantoral une énorme fortune, à tel point que ce personnage a même été repris pour l’Orange si la nouvelle série noire et est devenu viral à grande vitesse.

Ils assurent que le caractère de Soraya était si fort, que dans l’histoire ils ont montré qu’elle était morte et plus tard, ils ont dû la faire revivre, car sa renommée dépassait celle des protagonistes.

Pour sa part, Itatí Cantoral Elle a remercié la production car elle assure que son réalisateur est celui qui a donné vie à Soraya, puisqu’elle a agi comme elle le devait et qu’elle ne faisait que l’imiter.

Cantoral a toujours été reconnaissant pour ce rôle et continue de s’en souvenir avec beaucoup de tendresse. Décidément, Soraya Montenegro a marqué un avant et un après dans sa carrière artistique et il lui sera difficile de se séparer de ce personnage à un moment de sa vie.