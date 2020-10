Ils se sont finalement mariés! Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja | Instagram

Des nouvelles spectaculaires pour les fans de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja est-ce que les deux ont marié, ils l’ont révélé à travers une vidéo il y a quelques minutes.

La vidéo vient d’être partagée il y a environ 20 minutes car le titre a “Nous nous sommes mariés, c’est comme ça que le mariage était”, Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza sont enthousiasmés car ils officialisent leur relation de manière officielle, malgré ce qu’ils ont vivre ensemble et ils ont déjà une fille nommée Kima Sofía.

Comment vous souviendrez-vous au début de l’année Juan de Dios Pantoja a demandé Kimberly loaiza Qu’ils se soient mariés, cependant, il convient également de se souvenir de la controverse dans laquelle ils étaient impliqués et que, malgré le fait qu’ils ne se soient jamais officiellement séparés, ils ont maintenu une certaine distance entre l’un et l’autre, les deux célébrités n’ont jamais cessé de s’aimer.

Beaucoup pensaient qu’ils étaient déjà mariés depuis longtemps, mais jusqu’à aujourd’hui, c’est qu’ils l’ont formel, vous vous souvenez sûrement de la belle maison dans laquelle ils vivaient ensemble après avoir découvert qu’ils avaient essayé de voler la maison qu’ils louaient au Mexique. La même chose qu’ils réparaient et modélisaient était la maison qui avait un grand jardin, une belle piscine et une décoration rustique.

Le couple de youtubeurs Ils sont en couple depuis huit ans, le même amour exprimé qui est une belle fille elle-même qui est une adoration pour les fans des deux.

Il y a quelque temps, quand ils ont commencé leur relation, ils se sont mariés par des moyens civils, mais ils ont décidé de divorcer pour se remarier, bien que quelque chose d’assez étrange se fasse entendre, pour le couple, c’était un pas qu’ils devraient franchir entre eux et non sous pression, alors ont mentionné.

Le couple a décidé de se marier dans leur propre maison, alors un fonctionnaire de l’état civil a assisté pour faire le processus, tous deux admettent qu’ils ne sont pas des gens parfaits et qu’il y a ceux qui ne les aiment pas, mais ils ont tendance à rester uniquement avec des personnes qui veulent être ensemble. son côté, tout comme ses fans.

L’idée de se marier est venue quelques jours avant, et bien que tout cela ait été très précipité, ils ont réussi à s’organiser un peu, ayant une excellente équipe de production et des amis qui les suivent dans leurs projets.

Les détails du mariage civil étaient assez sympas surtout la décoration, même si c’était tellement une petite réunion Kimberly loaiza, Juan de Dios Pantoja et Kima étaient spectaculaires en particulier la petite fille qui a volé les yeux du public.

Kimberly Loaiza portait une robe courte avec des gants et des manches bouffantes blanches, comme pour Juan de Dios Pantoja elle portait un costume blanc qui avait peut-être l’air un peu décontracté, mais il avait l’air plutôt bien sa petite fille portait une robe blanche avec des décorations argentées et un beau nœud aussi.

La cérémonie était assez petite mais trop, Kima était dans les bras de Juan de Dios et de la femme de sa vie à ses côtés.

Kimberly loaiza et Juan de Dios Pantoja s’est marié le 28 août, la vidéo vient d’être partagée, mais c’est tout aussi excitant que si c’était le même jour, il y a eu une réaction immédiate de leurs abonnés qui ont commenté à quel point ils les aiment et Il y a une phrase de Juan de Dios Pantoja que beaucoup de gens commentent est tout à fait juste.

L’amour se nourrit des détails », Juan de Dios Pantoja

La petite réunion a eu lieu aux côtés de leurs amis les plus proches et de leur famille, l’heureux couple a admis qu’ils auraient un mariage encore plus grand et plus spectaculaire et avec plus d’invités, une fois la pandémie terminée, ce serait évidemment le mariage à l’église.

