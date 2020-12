Ils se souviennent de Galilea Montijo dans l’émission Vida Tv, il y a 14 ans! | Instagram

L’un des conducteurs les plus appréciés de tout le Mexique est Galilea MontijoGrâce à sa participation au programme Hoy, cependant deux ans avant de se lancer dans ce nouveau projet avec Héctor Sandarti et Lili Brillanti, ils dirigeaient le programme Vida Tv, regardez à quoi il ressemblait.

Galilea Montijo Vous avez eu ses débuts dans les concours de beauté, elle est originaire de Guadalajara, Jalisco, Mexique où les femmes sont généralement très belles.

Grâce à son charisme et à sa personnalité, elle a immédiatement eu l’opportunité de devenir l’animatrice d’une émission appelée Vida Tv, aux côtés de l’animateur, acteur et comédien Héctor Sandarti et aussi Lili Brillante, animatrice et actrice, en plus d’autres personnalités, mais les trois. on pourrait dire qu’ils étaient l’un des principaux.

Aujourd’hui, Galilea Montijo est une célébrité à la fois à la télévision et sur Internet, mais il est intéressant de voir comment il a commencé.

À cette époque, il ne faisait pas autant d’exercice qu’aujourd’hui, donc une partie importante de son corps se démarquait beaucoup, car ils se référaient constamment à ses jambes qui à l’époque étaient très minces, ce qu’elles ont aujourd’hui totalement. différent

Le programme auquel il a participé Galilea Montijo Il a commencé le 30 avril 2001 et sa dernière diffusion a eu lieu le 20 janvier 2006, il a été diffusé à midi.

C’est quelque chose de vraiment émouvant de se souvenir de ces années et surtout de voir les pilotes quand ils étaient beaucoup plus jeunes, la vidéo a été partagée via la chaîne YouTube officielle de Sabadazo, le 8 février 2016.

Lors de la transmission du programme nous avons vu des scketches, des concours, il y avait le fameux “Colofox” quand l’un des candidats avait une note parfaite, également une danse spéciale pour un garçon d’anniversaire qui était félicité, bref pour de nombreux internautes dans les commentaires à retenir Le programme a été le plus tendre, ils le comparent avec les programmes d’aujourd’hui et affirment que Vida Tv était bien meilleure.

Ils devraient télécharger tous les chapitres par ordre chronologique, je l’ai vraiment aimé et cela m’a aidé avec ma dépression. Il est bon de se souvenir de la jeunesse », a écrit un internaute.

Sans doute Galilea Montijo et les autres pilotes s’ils sont récemment sûrs de se souvenir de ces moments, car ils ont également noué de très bons liens d’amitié, dans une publication récente où apparaissent Galilea Montijo et Héctor Sandarti, qui faisaient partie des pilotes du De beaux mots du Téléthon 2020 ont été écrits dans la publication que Galilea a faite.

Dans l’image que vous pouvez voir sur la photo de couverture de cette note, l’hôte a décrit qu’elle se sentait très heureuse de voir son ancien partenaire et l’a même invité à faire un programme Vida Tv 2020, auquel Sandarti a immédiatement répondu. .

Il n’y a pas de temps ou de distance qui puisse se terminer avec autant d’amour !!! Je suis ravi de savoir que nous allons ensemble conduire @teletonmexicooficial compagnon !!!! Et si nous avons déjà 5 projets ensemble … pourquoi pas les 6? … Je t’aime !! », a écrit l’animateur.

Sans aucun doute la personnalité et le caractère de Galilea Montijo Elle fait que la plupart des gens qui travaillent avec elle tombent amoureux de son essence. Jusqu’à présent, elle dirige l’émission du matin Hoy depuis environ 12 ans aux côtés d’Andrea Legarreta, Raúl “el Negro” Araiza et d’autres grandes personnalités du spectacle.

Certes, dans de nombreuses années, il continuera à animer ce programme et d’autres suppléants auxquels il a participé, mais ce serait vraiment génial de revoir au moins un programme Vida Tv avec les mêmes producteurs, cela pourrait être un hommage à Bodoquitos aussi, que ils savent à peine.

