La chanteuse, danseuse et femme d’affaires Shakira est une chanteuse colombienne folle de ses followers, non seulement à cause de son talent mais aussi à cause de ses danses et mouvements hip, pas pour rien qu’elle a réussi à conquérir. Gerard pique avec sa beauté et ses charmes.

Certains utilisateurs ont rappelé leur participation au Super Bowl à côté de Jennifer Lopez, se souvenant avant tout de sa célèbre danse de Bdanse orientale avec laquelle il se caractérise depuis des années.

De nos jours, il est inévitable d’entendre le nom de Shakira et de ne pas penser à son énorme mouvement des hanches.Cette discipline travaille sur sa silhouette depuis des années et cela m’a aussi aidé à façonner son corps.

Vous vous souviendrez sûrement dans le Super Bowl quand elle a fait une danse “solo” dans son costume rouge tout en utilisant une corde, c’était vraiment quelque chose d’impressionnant tout au long de ses clips vidéo.Nous l’avons vue danser à différentes occasions, se démarquant toujours par sa danse caractéristique depuis sa vidéo Des yeux comme ça jusqu’à aujourd’hui, la célébrité colombienne n’a pas arrêté de danser BellyDance.

La vidéo qui circule sur Internet a été partagée il y a longtemps sur la chaîne de Dante de Ruiz Diaz s’intitule Shakira-Belly Dance (danse du ventre, danse de la corde) dont vous vous souviendrez sûrement dans le Super Bowl, uniquement dans cette vidéo En plus d’être plus court, il fait des mouvements intéressants non seulement avec ses hanches mais aussi avec ses épaules et ses côtes.

La danse du ventre se traduit par danse du ventre, danse égyptienne ou correctement appelée danse orientale, c’est une évolution scénique des traditions anciennes du Proche-Orient, c’est une danse assez élémentaire qui se fait avec certains mouvements des hanches, des jambes, des épaules et même côtes, avec lesquelles les seins sont soulevés.

Il est facile de l’apprendre, cependant cela demande beaucoup de pratique pour que les mouvements semblent naturels, car bien que ce soit “simple” il est difficile de maintenir ces exercices avec les hanches et les jambes, tout le monde peut le pratiquer mais tous ne maîtrisent pas la technique. demande beaucoup de patience et de dévouement.

Malgré le fait que ce soit une danse ancienne, c’est Shakira elle-même qui l’a fait connaître dans le monde entier dans ses vidéoclips, c’est à partir de “Eyes like this” où ses danses et mouvements l’ont accompagnée tout au long de sa carrière, jusqu’à le moment ne les a pas quittés malgré le fait qu’il ait pratiqué différents cours et styles de danse.

Actuellement, la chanteuse interprète colombienne de la chanson “Antología” est mariée au footballeur Gerard Piqué avec qui elle a deux adorables enfants.

Le nom de la chanteuse interprète de “Pies descalzos” est: Shakira Isabel Mebarak Ripoll, elle est née le 2 février 1977, au moment où elle a 43 ans, jusqu’à aujourd’hui elle vit à Barcelone où réside le travail de son mari.

De 1991 à 2019, il a sorti 24 albums, y compris des compilations spéciales en studio et Pepe a également eu plusieurs tournées mondiales, sept au total.

Elle a également participé à diverses émissions de télévision et de cinéma de 1986 à 2016, y compris des apparitions spéciales dans la série Ugly Betty, Dora l’exploratrice, Seven Days et a également fourni la voix dans le film d’animation Zootopia jouant un chanteur.

Sur son compte Instagram elle compte un peu plus de 68,600,000 followers dans ses publications assez variées, on la voit profiter de sa famille, de ses voyages, de quelques concerts et de sa participation particulière avec d’autres artistes.

En général, on peut dire que la belle colombienne, en plus d’être une chanteuse et une célébrité à succès, est l’une des femmes les plus heureuses du monde, du fait qu’elle a une famille qui l’aime, une carrière qui la comble ainsi que ses admirateurs. ils idolâtrent.

