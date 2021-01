Ils se souviennent de Paco Stanley, le père de Paúl Stanley!

Récemment, le nom de Paco Stanley est devenu une tendance sur Twitter, le père du pilote et acteur également Paúl Stanley reste dans les mémoires de ses fans, qui malgré le manque de lui dans certaines vidéos YouTube, nous pouvons nous souvenir de certains de ses programmes.

Vous vous demandez peut-être qui est ce personnage de la télévision mexicaine à la mode et non pas parce qu’il est le père de l’animateur de l’émission matinale Hoy, mais à cause de sa carrière et de la malheureuse façon dont il a perdu la vie.

Francisco Jorge Stanley Albaitero était le nom complet du pilote, acteur et comédien mexicain mieux connu sous le nom de Paco Stanley est né le 3 juillet 1943, il avait 56 ans quand ils se sont suicidés, il a commencé sa carrière à la radio.

Paco Stanley était un maître de lettres de l’Université autonome du Mexique, après avoir obtenu un diplôme en droit, plus tard, il a également étudié le marketing, la publicité et la psychologie.

“Paco Stanley” J’étais à l’école primaire je pense et ma grand-mère pleurait quand je suis arrivé j’avais faim et ils étaient encore dans le drame, je suis allé chercher un gâteau dans la maison et j’ai pleuré un peu, je ne comprenais toujours pas grand chose “, ont-ils écrit sur Twitter .

Le nom de Paco Stanley En peu de temps, il est devenu une tendance grâce à son charisme et sa personnalité qui a conquis des millions, grâce à sa participation à la télévision et aux différents programmes auxquels il a participé en tant qu’animateur, il est devenu un grand nombre de fans à travers le Mexique et peut-être certaines parties de l’Amérique latine.

Sur Twitter, Rudy Cerda a demandé aux internautes de quelles nouvelles ils se souvenaient le plus et qui s’était passé dans son enfance, avant cela, ils ont rapidement commencé à mentionner Paco Stanley qui avec son départ a marqué l’enfance de millions de personnes, depuis qu’ils se sont suicidés en 1999 alors qu’il était en l’un des meilleurs moments de sa vie.

Paco Stanley “El rey del Gallinazo” était considéré comme une danse où Mario Bezares interprétait des pas qui vous rappelaient immédiatement les “poulets” par les mouvements de ses bras, puis il se jeta par terre et se leva pour les téléspectateurs. C’était vraiment amusant à regarder.

Le truc de Paco Stanley s’est produit à un moment où les gens ont commencé à avoir des téléphones portables. Dans mon lycée, cela a été appris d’un appel », a écrit un internaute sur Twitter.

On a beaucoup parlé du départ de Paco StanleyIl fut un temps lié à la politique du pays, donc après qu’une enquête a été ouverte pour savoir quel était le motif de se suicider et de trouver les coupables, il a été conclu qu’il était parti pour des liens avec certains groupes criminels.

Sans aucun doute, son nom restera dans les mémoires pendant de nombreuses années, car il est devenu l’un des conducteurs gâtés des femmes au foyer qui l’ont vu dans le la téléSi vous ne le connaissez pas, vous serez intéressé à le faire à l’époque, vous pourriez passer un peu de votre temps à chercher du contenu là où il apparaît, l’histoire de sa carrière et surtout de son départ est assez intéressante car un de ses amis était impliqué et partenaires de production Mario Bezares.

Aujourd’hui, son nom de famille continue avec son fils qui est également devenu acteur et chauffeur Comme son père, il n’a cependant pas eu l’occasion de briller comme il le faisait à l’époque Paco Stanley, cependant Paul Stanley Il est également connu pour des événements dans les programmes qu’il a eu l’occasion d’animer tels que Hoy et Members al aire, nous espérons qu’à l’avenir il aura autant de succès que son père.

