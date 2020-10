Ils se souviennent quand Niurka a craché sur un chauffeur avant Monserrat | Instagram

Connue sous le nom de femme à scandale, Niurka Marcos est considérée comme l’une des stars cubain qui a conquis tout le Mexique, non seulement à cause de son talent mais à cause des scandales dans lesquels elle a été impliquée, est récemment devenue une tendance après avoir craché au visage du conducteur Monserrat Oliver certains internautes se sont immédiatement souvenus d’un épisode similaire il y a quelques années avec une autre animatrice.

Il ne fait aucun doute que la mère de Emilio Osorio Niurka Marcos sait attirer l’attention, c’est en 2010 qu’elle a eu une confrontation avec Caroline Sandoval mieux connu comme “le venimeux”.

Carolina est une présentatrice et animatrice de télévision bien connue qui a gagné une place parmi les personnes légèrement moins désirables de l’émission, car elle est une critique assez directe et comme son surnom le dit, elle est toxique contre les célébrités.

L’incident avec Sandoval a été présenté lors des prix jeunesse 2010, c’est pendant le tapis rouge que la présentatrice de télévision interviewait la belle cubaine, mais certaines des questions ont commencé à la déranger, comme c’est la coutume de Niurka, elle a décidé d’agir et Ce n’était pas d’une manière positive.

Malgré le fait qu’elle soit généralement une femme plutôt gaie et calme à certaines occasions, alors qu’elle est interviewée comme d’habitude, elle a tendance à répondre à tout type de question que les médias lui posent, elle n’a pas honte de répondre à ce qui lui a été demandé. Cependant, comme toute célébrité, il y a certains types de questions qu’ils préfèrent ignorer et dans le cas où les médias sont très insistants, on a évidemment tendance à réagir.

Les questions que la soi-disant reine des ceintures et aussi vénézuélienne ont commencé à poser à la starlette concernaient Eduardo Antonio, qui à l’époque était le partenaire sentimental de Niurka.

Avec insistance, le chauffeur a commencé à faire pression sur Niurka en lui assurant que la relation qu’elle avait avec elle et Antonio n’était pas vraie, avant que Marcos n’ait qu’à lui répondre, que peut-être ce n’était pas dans le bon sens, mais qu’il n’était pas intéressé par l’opinion des autres. Il a toujours été clair, immédiatement après cela, il a craché au visage de Carolina en raison de son insistance.

La vidéo continue de circuler sur Internet et est assez célèbre, même si elle indique que ce n’est pas la première fois que Niurka et Carolina se font face, plus tard ils ont assisté à l’émission “La tijera” organisée par Carolina où la star n’a pas été critiquée par Sandoval Et c’est normal quand Niurka se sent mal à l’aise dans une situation ou hésite à faire savoir à la personne que cela la dérange.

Comme d’habitude également après avoir affronté le Vénézuélien à deux reprises, lorsqu’elle a interrogé la star lors d’entretiens ultérieurs, lorsqu’elle a été approchée dans la rue, elle a mentionné ne pas connaître le conducteur et en même temps ne pas être intéressée par qui elle est et quoi que ce soit. pour le style.

Au contraire, Carolina Sandoval envoie toujours ses bénédictions et bien que Niurka prétende ne rien savoir d’elle, au contraire Carolina Sandoval connaît très bien la Cubaine, elle prétend savoir qu’elle est une femme extrêmement talentueuse ainsi qu’une merveilleuse danseuse.

Apparemment, la Vénézuélienne n’a pas de rancune dans son cœur et assure que la vidéo où elle l’a crachée au visage n’a pas été montée, a déclaré Niurka.

La mère de Romina Marcos a toujours été caractérisée par le fait qu’elle est une femme forte et indépendante, tout le monde n’est pas encouragé à la confronter car ils savent qu’ils n’en sortiront pas indemnes au moins avec les mots qui peuvent sortir de sa bouche.

Ses followers l’appellent “Mama Niu”, ils l’aiment trop, affection à laquelle elle-même correspond dans chacun de ses posts sur Instagram, où elle est devenue une personnalité Internet, notamment pour certaines de ses vidéos divertissantes qui applaudissent à la vie à plusieurs de ses adeptes qui l’ont constamment fait savoir et le remercier pour sa personnalité que beaucoup d’entre nous aimeraient avoir pour le fait de dire ce que l’on pense au bon moment.

