Ils s’embrassent, Celia Lora et Lizbeth Rodríguez font un impact avec leur amour | INSTAGRAM

Ce n’est pas la première fois que l’on voit la belle mannequin mexicaine, Celia Lora, avec l’ancien hôte de Badabun Lizbeth Rodriguez, comme nous le savons, ils se sont rencontrés à l’émission de télé-réalité d’Halloween “Barak l’expérience” et depuis, ils ont révélé qu’ils s’aiment et cette fois ils voulaient le montrer à nouveau.

Il s’agit d’une vidéo publiée sur l’Instagram officiel de Celia Lora, dans laquelle on peut voir une scène amusante dans laquelle les deux lèvres se lèvent ensemble, interprétant une chanson qui parle de s’embrasser, alors ils ont commencé à se donner un baiser intense devant la caméra du téléphone portable.

La publication était une vidéo très drôle et surtout pleine de la passion Bon, les 2 pilotes s’aiment beaucoup et ils s’entendent en se demandant pourquoi ils ne s’étaient pas rencontrés auparavant et en niant tout ce qu’ils disent de l’autre sur les réseaux sociaux.

Comme nous le savons, Celia Lora a beaucoup de gens qui la soutiennent mais aussi beaucoup d’autres qui ne le font pas, on pourrait donc dire que Lizbeth Rodríguez est similaire, qui a aussi beaucoup de gens qui la soutiennent et beaucoup d’autres qui ne les soutiennent pas et même les détestent. n.

Vous pouvez déjà imaginer les gens qui n’aiment pas les 2 pilotes lorsqu’ils les ont vus ensemble, mais il faut aussi imaginer ce que ressentent ceux qui sont fans des 2 qui ont même créé un homme pour leur amitié: CELIBETH.

C’est vrai, sur Internet, les utilisateurs veulent souvent représenter les choses avec un mot, alors ils inventent ce type de code, comme les fans de Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza qui ont imposé cette mode avec Jukilop.

Cette vidéo a réussi à avoir un grand impact sur les réseaux sociaux, en réussissant à rassembler plus de 1 million 200 mille reproductions en très peu de temps, afin que nous puissions voir la grande attention que les deux filles ont et surtout la grande réaction qu’elles provoquent auprès des téléspectateurs lorsque ils sont ensemble dans leur divertissement.

Nous savions déjà qu’ils s’aimaient beaucoup mais nous n’imaginions pas qu’ils allaient continuer comme ça, cependant, il faut noter que les deux sont très doués pour inventer des choses dans des situations vidéo donc il est très certain que nous en aurons beaucoup plus de contenu ensemble à l’avenir. Et peut-être qu’un jour tous ces «haineux» les aimeront.

En ce moment, Lizbeth Rodríguez continue de créer son contenu sur sa propre chaîne et tente de retrouver le rythme de la création de vidéos pour lui offrir le meilleur divertissement pour ses fans et les satisfaire de sa présence.

De même, Celia Lora continuera à créer du contenu pour tous ses fidèles fans qui sauront déjà qu’elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle télécharge des vidéos chaque semaine en essayant de nous garder très drôles et surtout de chouchouter les élèves de ceux qui attendent qu’elle télécharge de nouvelles photos sur son Instagram.

Celia Lora a eu beaucoup de temps pour pratiquer le mannequinat et aussi la conduite étant quelque chose de nouveau dans sa vie mais qu’elle a rapidement maîtrisé grâce à son grand sens de l’humour et cette façon d’être si unique qu’elle a.