La plus grande gentillesse Kimberly loaiza est l’une des plus grandes personnalités de tout le Mexique, une vidéo a récemment été partagée dans laquelle apparemment la chanteuse et youtubeuse ainsi que sa petite fille Kima Sofia pourrait être en danger.

Kimberly Loaiza est entrée dans le monde de YouTube depuis quelques années, c’était son début, plus tard elle a décidé de s’aventurer dans d’autres activités dont elle a assez bien fait, la jeune femme de seulement 23 ans est rapidement devenue une célébrité dépassant par Beaucoup à son mari aujourd’hui Juan de Dios Pantoja qui la soutient inconditionnellement.

L’interprète de “Ne soyez pas jaloux” a surpassé les grandes stars du divertissement, en particulier les grands influenceurs comme Yuya et Luisito Comunica, sa chaîne YouTube a réussi à dépasser le nombre d’abonnés de celle-ci.

En plus de cette réalisation Kimberly loaiza C’est dans le top mondial que tiktoker a le plus grand nombre de followers sur son compte, jusqu’à présent, il compte 34 millions 700 mille followers, détenant jusqu’à récemment la 16e place, peut-être a-t-il réussi à gravir un pas de plus.

Comme si cela ne suffisait pas, la jeune femme est aussi femme d’affaires et collaboratrice de grandes marques, récemment, avec son mari, elle a lancé son propre téléphone portable, devenu très populaire jusqu’à présent.

Tout comme ces Kim Loaiza ont eu d’autres réalisations importantes, celle qui pourrait être considérée comme la plus importante de toutes est simplement le fait d’être devenue mère, comme vous le savez bien, Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja attendent leur deuxième enfant de que la seule chose qu’ils ont partagée avec nous, c’est qu’il est un homme.

C’est précisément pour cette raison que ses followers sont un peu inquiets du fait que nous soyons toujours en pandémie, c’est pourquoi le couple a dû subir de nouveaux tests pour écarter le virus car deux des membres de la famille les plus concernés le sont justement. Kimberly loaiza et sa fille Kima.

Le 19 janvier, une vidéo a été partagée dans laquelle il déclarait dans son titre que la vie de Kima pouvait être en danger, celle-ci a été lancée sur la chaîne “Es Neta”, à cause de cette vidéo plusieurs internautes ont réagi agacés, nous la partagerons tout de suite avec vous.

Quel besoin de mettre ces titres si jaunâtres et laids pour attirer l’attention, vous ressemblez déjà à Maurg1 J’ai aimé votre contenu mais dernièrement vous allez trop loin avec les titres et ce dont vous parlez »écrivait un fan.

Apparemment, le titre de leur vidéo était un peu exagéré car le couple a simplement subi un examen pour savoir s’il avait contracté le virus ou non, ils ont eux-mêmes admis que des tests sont constamment effectués car avec Kimberly loaiza et Juan de Dios Pantoja travaille beaucoup de gens, ils doivent donc prendre soin de leur santé et des autres.

Les mêmes admirateurs du couple ont partagé dans les commentaires que Juan de Dios lui-même partageait que son test avait été négatif donc certains sont déjà plus insouciants, heureusement le couple prend grand soin de lui surtout. grossesse pour Kimberly et sa petite fille.

La vérité est que vous ne vous informez pas bien pendant huit heures, il est monté que cela soit négatif, la vérité est que j’ai vu beaucoup de vidéos que si elles les téléchargent en entier juste pour le rendre controversé, c’est mon opinion », ont-ils écrit.

Pour le moment, le couple est en assez bonne santé et prêt à recevoir son bébé dans quelques semaines de plus, tout comme leurs admirateurs qui sont très solidaires.

