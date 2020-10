Ils sont déjà parents! Adrián Uribe et Thuany Martins partagent une belle photo | Réforme

Adrián Uribe et sa fiancée Thuany Martins reçoivent leur petite fille et ont partagé la belle nouvelle avec une photo sur leurs réseaux sociaux, cependant, le comédien est plus qu’excité de l’arrivée d’un autre membre de la famille.

Après une attente émotionnelle, Adrian Uribe et son partenaire sont devenus parents et grâce à une publication Instagram du compte Despierta América était que la nouvelle de l’arrivée du bébé.

Sur la photo, vous pouvez voir la main du célèbre comédien tenant le petit petite main de son deuxième fils.

En fait, il y a quelques heures, Adrián Uribe a partagé une tendre photo sur son compte Instagram officiel de l’heureuse famille recevant leur petite fille.

Nous voulons partager avec vous que ce samedi 24 octobre à 7h05, notre fille est venue dans ce monde », a-t-il commencé à écrire.

Il convient de mentionner que, il y a quelques jours, il a été annoncé que ce serait une fille qui entrerait dans leur vie, ce qui a rendu le comédien assez émouvant, car comme nous l’avons mentionné, il est devenu père pour la deuxième fois, alors que Thuany est maman première fois.

Mon amour @thuanymart, mes respects envers vous pour le courage que vous avez eu à réaliser une si belle naissance naturelle sans anesthésie. Je peux seulement vous dire que je vous admire pour la grande femme que vous êtes et je suis sûr que notre fille sera toujours très fière d’avoir une mère comme vous », a-t-il conclu.

La publication a rapidement attiré l’attention de ses followers et compte jusqu’à présent plus de 200 000 likes et des centaines de commentaires de ses followers, amis et famille, lui souhaitant bien sûr le meilleur.

Felicidadeeeeeeesssss et souhaite la bienvenue à la princesse “,” Félicitations !!! “,” WOW! BÉNÉDICTIONS en gros !!! Quelle joie! “,” Félicitations mon cher Adrián! Pure Blessings Friend “,” Aaaayñ! Félicitations et beaucoup d’amour pour votre famille! », Étaient certains des commentaires.

Uribe a également partagé à travers ses histoires une photographie émouvante dans laquelle il montre la manière dont Thuany tient son bébé.

De son côté, la nouvelle maman a également partagé quelques mots pour montrer la grande joie qu’elle ressent d’avoir sa petite fille dans ses bras.

Merci à vous l’amour de ma vie Adrián Uribe de m’avoir accompagné, de me soutenir et d’être ma force, merci d’être le meilleur partenaire, ami et papa de la première minute, quand j’ai dit que je ne pouvais plus, vous avez dit oui, vous m’avez fait confiance , dans mon corps », at-il ajouté.

D’autre part, en raison de l’attente de sa petite fille, Adrian Uribe a refusé de participer à la deuxième édition de Who is the mask? Tout comme il l’a fait il y a un an, mais le comédien a avoué dans une interview pour Despierta América qu’il avait pris cette décision d’être proche de sa famille.

En effet, le protagoniste de “Nosotros los guapos” ne voulait rater aucun moment de la grossesse de sa fiancée ou de la naissance de sa petite fille, depuis sa paternité C’est la chose la plus importante pour Uribe en ce moment.

L’histoire d’amour de Thuany Martins et Adrian Uribe cela a commencé dans les forums de Televisa, puisque c’est grâce au fait que le Brésilien a été choisi pour accueillir la sixième saison de “100 Mexicanos Said” qu’ils se sont rencontrés.

Et bien que des rumeurs de relation entre célébrités aient commencé à circuler, c’est jusqu’au 22 septembre de la même année que les deux ont confirmé leur relation.

Cependant, c’est jusqu’en décembre que le couple a assisté à leur premier événement public, qui s’est déroulé sur le tapis rouge du film “Comme tombé du ciel”.

