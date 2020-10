Ils sont en couple? Lizbeth Rodríguez et Celia Lora disent qu’il y a eu un baiser | Instagram

Une des nouvelles les plus récentes qui a tellement impacté les adeptes du youtubeur Lizbeth Rodriguez et la femme d’affaires, la mannequin mexicaine Celia Lora, et il y a ceux qui affirment s’être embrassés sur la bouche, il se peut qu’ils aient tous les deux quelque chose de plus qu’une simple amitié qui vient de se nouer dans cette nouvelle émission de télé-réalité.

Le dernier projet auquel Lizbeth Rodríguez a participé ainsi que Célia lora et quatre autres influenceurs de partout au Mexique sont en “Barak l’expérience«Une nouvelle émission de télé-réalité qui défie le paranormal et l’ésotérisme, ils affirment que ce nouveau format de programme n’a été réalisé nulle part dans le monde.

Le 23 octobre, ce nouveau télé réalité, où les célébrités mexicaines et les réseaux sociaux ont été mis à l’épreuve pendant 10 jours, car au quotidien ils devront effectuer des rituels, des invocations et tout ce qui touche à l’ésotérique comme au paranormal, d’après ce qui a été vu dans Instagram a plutôt bien réagi.

Comme il est courant dans toute émission de téléréalité, des groupes ou des couples se forment immédiatement, qui coïncident dans les goûts ou s’identifient les uns aux autres, cela semble s’être produit avec Célia lora et Lizbeth Rodríguez, toutes deux sont des personnalités devenues extrêmement controversées tout au long de leur carrière, bien qu’elles travaillent dans des domaines différents et qu’elles aient plusieurs coïncidences.

Lizbeth et Celia sont des personnes qui se caractérisent par une personnalité assez agréable et joyeuse, mais en même temps un caractère capricieux et fort, il n’est donc pas difficile pour elles de se faire des amis immédiatement ou simplement de s’éloigner de quiconque les dérange, quelque chose de curieux est que ils ont aussi de grands charmes et des figures spectaculaires.

Récemment Lizbeth Rodriguez Il a partagé sur son compte Instagram officiel à travers ses histoires, quelques vidéos où il était au lit avec Celia Lora, ils étaient couchés et il l’a invitée à jouer à un jeu sur “la probabilité de s’embrasser”, cependant a partagé la vidéo où ils ont pratiqué le jeu lui-même, il n’y a donc aucune preuve qu’ils se soient embrassés ou non, mais l’un des membres de la cabine dit qu’ils l’ont fait et les ont même enregistrés lorsque le youtubeur a réagi.

Cette autre vidéo a été partagée dans le même récit de Lizbeth Rodríguez où ils ont été vus en flagrant délit comme il serait communément dit à Medico qu’ils ont été pris “la main dans le sac”, tous deux ont ri en même temps, Rodríguez a été celui qui a réagi dans un “violent «Eh bien, il voulait donner une sorte de coup de pied à celui qui les enregistrait.

Celia Lora pour sa part a eu quelques rencontres avec d’autres femmes, on l’a vu dans des vidéos qu’elle a lancées et promues dans lesquelles elle a participé, quant à Lizbeth Rodríguez ce n’est pas quelque chose qui a été enregistré jusqu’à présent.

Il serait intéressant de savoir quel type de relation ils entretiennent tous les deux à l’intérieur de la cabine, bien que ce ne soit probablement qu’un jeu de leur part, c’est peut-être une stratégie pour attirer l’attention des internautes et des téléspectateurs qui ont payé pour regarder 24 heures sur 24, contrairement à de Celia Lora à Lizbeth Rodríguez il fascine d’attirer l’attention, il a été caractérisé par lui.

Aujourd’hui, le nom de l’un et l’autre sont constamment à la mode et font l’actualité de certains médias, en plus d’être talentueux dans le domaine dans lequel chacun se consacre, ce sont deux très belles, frappantes et surtout des femmes coquette, c’est curieux qu’ils soient devenus amis dans cette émission de télé-réalité.

Bien que tous les influenceurs à l’intérieur de la cabine soient dans l’émission de téléréalité, chacun peut publier et partager des vidéos sur ses réseaux sociaux et en direct, cela tient ses fans au courant de ce qui se passe dans la cabine, en plus de l’Instagram officiel de l’émission de télé-réalité, nous pouvons voir certaines avancées et événements importants qui se sont produits ces jours-ci.

