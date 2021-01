C

apprenez vos agendas! Réserve cette date! Russell T Davies, de Queer as Folk Fame, a écrit un autre hymne éblouissant à la force, au courage et à l’amour de la communauté LGBTQ, et il atterrit sur le petit écran à la fin du mois.

It’s A Sin, une série en cinq épisodes diffusée chaque semaine à partir du 22 janvier sur Channel 4 et HBO, raconte l’histoire déchirante de dix ans d’une joyeuse clique queer vivant dans les années 80 à Londres à travers l’épidémie du SIDA. Son timing est poignant – 2021 marque les quarante ans depuis que les premiers décès dus au VIH / sida ont été enregistrés, y compris le premier décès lié en Grande-Bretagne.

Alors que le drame promet de tirer fort sur nos cordes sensibles collectives, c’est le dernier d’une pochette chatoyante de LGBTQ TV qui humanise enfin les personnages gays, les intrigues et les nuances de la queerness. Selon GLAAD, un service américain de surveillance des médias qui examine la représentation de la communauté queer, un total de 10,2% des personnages réguliers à la télévision entre 2019 et 2020 étaient LGBTQ – le pourcentage le plus élevé de ses 15 ans d’histoire de reportage.

Avant que It’s A Sin ne gagne nos cœurs, il vaut la peine de revenir sur les émissions qui ont ouvert la voie; du très aimé The L Word (Sex and the City de la communauté lesbienne) à l’immensément charmant Noah’s Arc, le premier du genre dans sa représentation de quatre hommes afro-américains gays. Après tout, il y a plus dans la télévision gay que Will & Grace, et ces émissions en sont la preuve.

Sugar Rush

Dans le contexte nostalgique des noughties Brighton, Sugar Rush de 2005 a fourni une dose bien nécessaire de représentation des femmes aimant les femmes sur le petit écran. Basé sur le roman du même nom de Julie Burchill, la sitcom a suivi l’adolescente typique Kim qui, aux côtés de la multitude d’inévitables pressions adolescentes, a commencé à réaliser qu’elle pourrait être gay. Ayant récemment déménagé de Londres à Brighton, Kim a noué une amitié avec Maria ‘Sugar’ Sweet, pour qui elle a rapidement commencé à tomber amoureux. Un tourbillon enivrant de premiers amours et de rêves d’adolescent, Sugar Rush était aussi doux que triste et aussi émouvant que monumental.

Le mot Je

Toute lesbienne digne de ce nom connaît The L Word. Dans le contexte sexy des années 2000 à West Hollywood, la saga brillante séminal a raconté l’histoire au cours de ses six saisons d’une famille choisie de femmes queer à la mode et à succès vivant à West Hollywood. Pour le monde lesbien, il y avait – et il y en a toujours – deux camps: soit vous aimiez le personnage de Shane et son androgynie éternelle, soit vous préfériez l’allure fille d’à côté de sa petite amie Carmen.

En fait, la popularité durable de The L Word a engendré une petite série sœur en 2019, nommée The L Word: Generation Q (abréviation de Generation Queer), qui reviendrait pour une deuxième série très attendue.

Queer as Folk

La série révolutionnaire 1999 de Russell T. Davies a suivi la vie de trois hommes gays – les meilleurs amis Stuart Jones et Vince Tyler, et Nathan Maloney, 15 ans – vivant dans le village gay de Manchester. Le protagoniste de It’s A Sin, Olly Alexander, a récemment admis que l’émission «l’avait façonné» en tant qu’homme gay.

La décision initiale de Channel 4 de même commander l’émission, qui aurait investi 3 millions de livres sterling dans les huit premiers épisodes, était une initiative pionnière étant donné qu’en 1999, la même année où l’émission a été diffusée pour la première fois, l’enquête britannique sur les attitudes sociales a révélé qu’un chiffre stupéfiant de 49 par cent des Britanniques pensaient que les relations homosexuelles étaient «toujours fausses» ou «généralement fausses». Le premier épisode a en fait été diffusé le même jour que la Chambre des lords a débattu du projet de loi de 1999 sur les infractions sexuelles, qui a finalement réduit l’âge du consentement pour les couples homosexuels à 16 ans.

Concombre, banane et tofu

banane

Un autre triomphe de Davies, Cucumber, Banana and Tofu était une trilogie interconnectée qui a été diffusée pour la première fois sur Channel 4 en 2015. Cucumber a suivi Henry Best (joué par Vincent Franklin) et son petit ami Lance (joué par Cyril Nri) à la suite de la «pire date nuit dans l’histoire »alors qu’ils pataugeaient dans l’agitation émotionnelle d’une mort, d’un trio et d’une colocation maniaque avec un groupe de jeunes hommes.

Banana, qui mettait en vedette Letitia Wright et s’adressait à un public plus jeune, était une mini-série en huit parties qui mettait en lumière les histoires d’amour gay “ modernes ” où les aventures occasionnelles ont joué un rôle principal, tandis que Tofu était une série documentaire en ligne qui examinait le sexe la sexualité avec un zeste décidé. Les épisodes comprenaient “Good Sex, Bad Sex”, “Queer as F ***” et “Filthy, Dirty Sex”. Davies s’est inspiré pour les titres de la trilogie d’une échelle de mesure de la dureté d’une érection.

Contes de la ville

Contes de la ville

Commençant à l’origine comme un récit sérialisé dans le San Francisco Chronicle écrit par Armistead Maupin, Tales of the City est devenu si populaire qu’il a rapidement étendu l’histoire à des livres qui ont ensuite été adaptés en une série limitée, diffusée pour la première fois en 1994. Avec Laura Linney en tant qu’ingénue naïve Mary-Ann Singleton, nouvelle à San Francisco, la série a examiné les cultures gay, drogue et disco de la ville à travers les yeux de son héroïne innocente. À l’époque, quand il a été diffusé sur PBS en Amérique, il a attiré les notes les plus élevées que le réseau ait jamais reçues pour une série dramatique.

Malgré une deuxième saison moins réussie, le cœur battant de Tales of the City était si férocement aimé par la communauté LGBT que Netflix en a commandé un redémarrage en 2019, mettant en vedette Elliot Page. En effet, Netflix est devenu le service de streaming pour contenir le plus grand nombre de personnages LGBTQ réguliers et récurrents sur leur série originale scénarisée avec 121 personnages.

Pose

L’idée originale de Steven Canals, Ryan Murphy et Brad Falchuk, Pose a été saluée comme un bastion d’inclusion et de diversité pour une bonne raison. Situé en 1987 à New York, le spectacle est riche en musique, en épaulettes et en nostalgie des années quatre-vingt. Il se concentre sur la scène de la salle de bal underground, qui a inspiré l’emblématique Vogue de Madonna, tandis que dans la deuxième série, il s’attaque à la douleur de la communauté queer alors qu’elle luttait contre l’épidémie du sida.

Il présente non seulement le plus grand casting de transgenres à la télévision, mais il utilise également le travail des producteurs trans acclamés Janet Mock et Our Lady J derrière l’objectif. Pour son rôle de PrayTell, Billy Porter est devenu le premier homme noir ouvertement gay à remporter un Emmy Award for Outstanding Actor in a Drama Series l’année dernière. La quintessence de la télévision pionnière.

Arc de Noé

Arc de Noé

Noah’s Arc, qui a duré deux saisons de 2005 à 2006, a été le premier du genre dans sa représentation de quatre hommes afro-américains homosexuels vivant à Los Angeles dans une sitcom de style Sex and the City. Centrée sur la vie de ses protagonistes Noah, Alex, Ricky et Chance, la série a plongé dans l’intimité, les IST et les relations, dépeignant ses pistes comme des personnages nuancés ainsi que des archétypes gays.

Une fois ses deux saisons annulées, un film de comédie romantique a suivi en 2008 (Noah’s Arc: Jumping the Broom) et l’année dernière, le créateur Patrik-Ian Polk a cédé à la pression pour faire revivre ses quatre personnages très appréciés, ce qu’il a fait avec aplomb. dans une spéciale de quarantaine, organisée par Karamo Brown de Queer Eye.

Le bisexuel

Malgré la représentation accrue de la communauté LGBTQ à la télévision, la fluidité sexuelle est toujours mal vue et considérée à tort comme un indicateur de promiscuité plutôt qu’une orientation légitime, alors The Bisexual de Channel 4, qui s’est attaqué à cela, était une bouffée d’air frais.

La série comique dramatique mettait en vedette Desiree Akhavan dans le rôle de Leila, qui a rompu avec Sadie (joué par Maxine Peake), sa petite amie de 10 ans, et s’est lancée directement dans l’exploration du sexe avec des hommes. Ce qui s’ensuit est une représentation réconfortante et amusante de la réalité et des nuances de la bisexualité (et de la maladresse du sexe lorsque vous n’avez plus de pratique avec les organes génitaux du sexe opposé).

Vida

La comédie dramatique Vida de Starz – qui est espagnole et portugaise pour “ la vie ” – a couvert un sacré terrain avant de diffuser son dernier épisode l’année dernière. Le spectacle a commencé avec la mort d’une mère réunissant deux sœurs séparées, Emma et Lyn, alors qu’elles cherchaient à gérer leur héritage commun d’un bar dans leur quartier gentrifiant de Boyle Heights, à East LA.

Ce qui s’est ensuivi était une histoire d’identité mexicaine-américaine, queerness et la sexualité féminine magnifiquement tissées ensemble. La troisième – et dernière – saison a non seulement été écrite par la salle d’un écrivain entièrement Latinx, mais s’est également terminée par la création du bar queer PoC le plus cool jamais vu.