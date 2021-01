Ils sont presque sortis! Anastasia Kvikto porte un micro maillot de bain | Instagram

Le mannequin également connu sous le nom de “la russe Kim Kardashian” a réussi à captiver à nouveau ses followers avec une publication et c’est Anastasia Kvikto Elle trouve toujours un moyen d’attirer l’attention grâce à ses charmes voluptueux, cette fois elle portait un minuscule maillot de bain deux pièces blanc qui recouvrait à peine ses parties.

Anastasia Kvikto Dans plusieurs interviews, il a commenté qu’il n’aime pas du tout le surnom que des milliers d’internautes lui ont donné, il n’a rien contre la belle femme d’affaires, au contraire, il pense qu’elle est une femme agréable et très belle, mais il affirme que cela ne sert à rien. comparaison entre les deux.

Cela peut être mentionné par le fait que selon ses propres déclarations, sa silhouette est tout à fait naturelle, contrairement à Kim Kardashian qui au fil des ans a vu des changements assez notables dans sa silhouette, malgré cela certains internautes disent qu’Anastasia Kvikto Elle a également subi des chirurgies esthétiques, mais elle prétend le contraire.

Pendant ce temps, à chaque occasion qu’il a, il ne faut pas longtemps pour toujours reconquérir ses fans, grâce à cela, il est constant dans ses publications, avec lesquelles il parvient à ravir l’élève, à se hérisser la peau et à accélérer le cœur de millions de fans avec chacun une de ses photos et aussi des vidéos.

A cette occasion, ce sont précisément deux photographies qui ont réussi à être les gâtées de leurs fans, elle y apparaît montrant ses courbes que nous avons tant vues, tous les angles dans lesquels une partie de son corps apparaît. modèle russe parvient à enchanter celui qui le voit.

Deux minuscules pièces blanches, un décolleté prononcé, des bretelles fines et une ceinture qui correspond aux pièces est le modèle qu’Anastasia porte, la chose intéressante en haut est à quel point ladite pièce est serrée, donc elle provoque presque laissez ses charmes sortir.

Dans le deuxième cliché on la voit poser sur le dos, ses cheveux blonds tombent sur ses épaules, ils couvrent un peu sa taille mais pas assez pour arrêter de la voir complètement, le maillot de bain en bas est légèrement perdu entre ses énormes charmes ultérieurs.

De ce que vous pouvez voir Anastasia Kvikto Vous êtes sur un petit balcon, peut-être êtes-vous dans un hôtel et en avez profité pour prendre de jolies photos.

La belle fille russe de 25 ans a beaucoup grandi depuis qu’elle a déménagé aux États-Unis, précisant que nous parlons professionnellement, c’est grâce aux confrontations qu’elle a dû traverser tout au long de sa carrière de mannequin professionnel. , car au début, il a été rejeté par certaines entreprises en raison de ses grandes courbes.

Aujourd’hui et après près de 12 millions d’abonnés Anastasia Kvikto elle peut se permettre de rejeter les entreprises qu’elle veut quand elles lui demandent de travailler avec elle, il ne fait aucun doute que l’industrie du divertissement et le show business changent constamment un jour, ils pourraient bien vous rejeter et le lendemain, vous êtes l’une des plus grandes stars dont ils ont besoin comme image.

Avec plus d’un millier de publications sur Instagram, Anastasia partage d’une manière qui continue de promouvoir certaines marques importantes de l’industrie, il est probable qu’avec chacune de ses publications, elle gagnera beaucoup d’argent simplement en promouvant son image.

Grandes courbes et personnalité mystique, c’est ce que pourrait résumer le beau mannequin d’origine russe, même si elle est un peu réservée dans sa vie personnelle, elle reste une véritable adoration pour ses fans.

