Ils sont presque sortis! Jem Wolfie se couvre de son bras | Instagram

Le beau modèle Jem Wolfie Il a laissé très peu à l’imagination de ses followers en posant sans vêtements et en se couvrant uniquement du bras, une photographie qui a sans doute fait soupirer ses millions de followers sur les réseaux sociaux.

Jem Wolfie est une chef non professionnelle et ancienne basketteuse, mais elle avait beaucoup plus d’abonnés Instagram que de nombreux athlètes, et elle gagne des millions de dollars en utilisant un site Web de médias sociaux basé sur un abonnement appelé Seulement les fans Et pour couronner le tout, la maison de disques de Kanye West le paie pour des publicités promotionnelles.

Cependant, il y a quelques semaines, presque au début de l’année, son compte Instagram a été désactivé pour avoir été si coquette dans chacune de ses photos sur le réseau social.

La résidente de Perth, en Australie-Occidentale, comptait plus de 2,5 millions de fans sur son compte Instagram officiel, mais ce n’est pas tout, car elle vend ses propres produits, des livres électroniques et des recettes d’exercices et gagne des milliers de dollars. en utilisant la plateforme OnlyFans.

Grâce à cette page et aux ventes de produits individuels, la jeune femme a gagné plus de 1,5 million de dollars depuis août dernier et le pouvoir de la célébrité ne fera qu’augmenter.

Et bien que son compte Instagram ait été éliminé, d’autres comptes créés par ses abonnés se sont consacrés à partager son contenu et à plaire ainsi aux personnes qui aimaient tant la voir dans leurs publications.

A cette occasion nous vous parlerons d’une photographie qui a sûrement laissé plus d’un délire, on y voit la belle femme d’affaires vêtue seulement d’une soie et son torse totalement exposé ne couvrant que ses cheveux et son bras gauche.

Cliquez ici pour la photo de Jem Wolfie.

D’autre part, l’ancienne chef de 29 ans a également joué au basket, elle a même été comparée à Stephen Curry, mais une grave blessure au genou l’a forcée à quitter le terrain pour sa rééducation, mais en même temps elle est retournée au gymnase où elle a commencé. publier des vidéos d’exercices pour un petit public en ligne.

Wolfie Elle a décidé d’abandonner le lycée pour travailler 70 heures par semaine dans le monde culinaire et a obtenu un emploi dans un café, mais il semble qu’être chef n’était pas tout ce à quoi elle s’attendait, alors elle s’est concentrée sur l’Australian Basketball League. Occidental (WABL) et a commencé à jouer de manière plus compétitive.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Mais comme nous l’avons mentionné plus tôt, en 2015, une grave blessure au genou l’a forcée à quitter le terrain et a changé sa vie une fois de plus.

Wolfie a ensuite décidé de conserver une partie de son contenu derrière un mur de paiement d’influence et de facturer aux abonnés des frais d’abonnement mensuels pour les vidéos et les photos.

Dans celui-ci, une personne peut payer 10 USD par mois pour voir son contenu et depuis août dernier, la blonde aux courbes a fait plus d’un million et demi de dollars avec le site Web.

J’ai une ligne pour OnlyFans et une pour Instagram car je pense qu’il y a certains contenus qui ne devraient jamais être montrés, et je le garde pour un partenaire potentiel », a déclaré la jeune femme.

Il convient de mentionner que malgré le fait que des centaines de commentateurs masculins laissent des messages la remplissant de compliments et de compliments dans leurs publications et vidéos sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que le corps de Jem est réel.

Cependant, elle insiste sur le fait que toutes ses courbes ont été façonnées dans le gymnase et qu’il est possible pour n’importe qui de changer sa silhouette avec les bonnes connaissances et les bons mouvements.

Cela peut vous intéresser: sous la douche! Jem Wolfie est totalement mouillé