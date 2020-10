Ils sortent l’avance de Fatman, un film de Mel Gibson, le nouveau Père Noël | AP

Cette semaine, la première bande-annonce du nouveau film de Mel Gibson: “Fatman” dans lequel il jouera le Père Noël mais pas celui que nous connaissons tous car ce sera complètement différent comme jamais vu auparavant.

Le Père Noël joué par l’acteur Mel Gibson tire des coups au lieu de donner des cadeaux dans la bande-annonce de Fatman, la comédie noire sauvage qui sortira en salles ce Noël prochain.

Il ne fait aucun doute que depuis de nombreuses années, nous avons vu plusieurs versions du Père Noël, mais cette fois Mel Gibson il est allé plus loin.

Le célèbre acteur australien s’apprête à incarner cette année l’icône de Noël et au gré des avances on va faire passer un personnage, un buveur, plongé dans le désespoir et qui a une visée inquiétante avec les armes à feu.

À cette occasion Père Noël Vous devez faire face à un tueur à gages envoyé par un garçon déçu et vous devez fuir un groupe de tueur à gages mercenaires qui veulent tuer le Père Noël après qu’un enfant a reçu du charbon pour Noël.

Je ne sais pas ce que je fais de mal, j’ai perdu mon influence. Il est peut-être temps de prendre ma retraite… Tout ce que j’ai, c’est la haine pour un monde qui m’a oublié », fait partie des phrases qui apparaissent dans la bande-annonce.

Comme prévu sur les réseaux sociaux, les gens ont rapidement commencé à commenter ce nouveau film et ont eu à la fois de bons et de mauvais commentaires.

En regardant la bande-annonce de #Fatman, j’arrive à la conclusion suivante: c’est tellement absurde que cela pourrait fonctionner », a été l’un des commentaires.

D’autre part, pour Gibson Cette année a été un peu différente, puisque, comme vous vous en souvenez, en avril dernier, l’acteur a été admis dans un hôpital pendant sept jours après avoir été testé positif au covid-19.

Mel Columcille Gerard Gibson est le champion de la meilleure génération du cinéma australien et après s’être fait connaître à Hollywood avec les séries de films “Mad Max” et “Lethal Weapon”, Gibson s’est lancé dans la réalisation et le jeu d’acteur dans le film qui a remporté cinq prix de Braveheart Academy, comprenant le meilleur film et le meilleur réalisateur.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

L’adresse de Gibson Dans ce film, il a réussi à devenir le sixième acteur-réalisateur oscarisé du meilleur réalisateur et en 2004, il a réalisé et produit “La Passion du Christ”, un film qui a réussi à récolter plus de 600 millions de dollars, et qui a raconté les dernières heures de la vie de Jésus-Christ.

Il convient de mentionner qu’il a été le premier acteur d’origine australienne à recevoir 1 million de dollars pour jouer dans un film et qu’en 1987, il a refusé le rôle de James Bond dans The Living Daylights et en 1995, il a de nouveau été considéré comme le jouer dans GoldenEye.

Un fait que très peu de gens savent, c’est qu’en 2019, la Su1cida Squad était en pourparlers pour diriger le film, mais ne l’a finalement pas fait, et à la place James Gunn a pris la place de réalisateur.

En ce qui concerne son état de santé qui est devenu préoccupant il y a quelques mois, les informations ont été corroborées par son représentant, qui a confirmé que l’acteur de 64 ans avait contracté le virus en avril pour ce qu’il avait passé une semaine en soins du personnel médical.

Il était sous traitement avec le médicament Remdesivir alors qu’il était à l’hôpital et a depuis été testé négatif à de nombreuses reprises, ainsi que positif aux anticorps », a déclaré le porte-parole qui a récapitulé les soins reçus par Gibson, 64 ans, pour le magazine People.

Cela peut vous intéresser: Mel Gibson hospitalisé après avoir attrapé le virus, révèlent-ils