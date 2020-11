Ils transforment Rosalía et Ariana Grande en poupées Bratz | AP

Il y a un jeune artiste qui devient la sensation du moment grâce aux incroyables transformations de chanteurs célèbres tels que Rosalia, Ariana Grande et Nathy Peluso en poupées Bratz.

Au milieu de 2020, le sentiment des années 90 a ramené les célèbres poupées Bratz, à la fois en termes de mode, et littéralement et maintenant la collection que Bershka a marquée avec eux.

C’est pourquoi nous ne sommes pas surpris par le succès du jeune artiste de Brooklyn Martin Cantos qui se concentre entièrement sur les Bratz et son travail consiste à les réinterpréter à partir de maquillages, de photographies et de caractérisations des poupées.

Brooklyn se définit comme une artiste, designer et photographe trans créative qui aime enquêter sur les mouvements culturels pour créer un récit à travers les arts visuels et cherche à refléter et à donner une voix à la diversité et à la féminité dans la culture pop alors que de nouvelles formes de culture pop émergent. identité.

Parmi ses œuvres, la plupart partagées sur son compte Instagram officiel, se distinguent les caractérisations des poupées les plus célèbres des années 2000 en tant que personnages célèbres du moment tels que Rosalía, Ariana Grande, Cardi B, Nathy Peluso, Danna Paola, Megan Thee Stallion et Belinda.

En tant que membre de transformation, modifiez leur visage, leur maquillage, leur coiffure et leurs vêtements pour obtenir ce qui se rapproche le plus de l’artiste.

Il est à noter que toutes les œuvres sont extrêmement réalistes dans lesquelles elles reproduisent les vêtements des créateurs qui habillent les chanteurs et les rendent presque identiques, avec la difficulté de le faire en version réduite.

Parmi les tenues qu’elle a créées, vous pouvez voir les marques Louis Vuitton et même Palomo Espagne parfaitement capturées.

Nul doute que cette collection de divas du moment est digne d’un collectionneur qui bien sûr n’a pas de déchets.

D’un autre côté, Rosalia Vila Tobella a reçu deux Latin Grammy Awards pour “Malamente” et cinq pour son deuxième album “El mal quer”, ce qui a fait d’elle l’artiste espagnole la plus récompensée par l’Académie latine des arts et des sciences de l’enregistrement pour un seul travail, et deux MTV Video Music Awards.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Le 26 janvier 2020, il a reçu le Grammy Award du meilleur album de rock latin, urbain ou alternatif dans la ville de Los Angeles, étant également la première personne de l’histoire à être nominée pour le Grammy du meilleur nouvel artiste avec un premier album. en espagnol.

Son intérêt pour la musique est né de la main de son père, qui l’a encouragée à chanter à l’âge de sept ans et à l’âge de dix ans, elle a commencé sa formation musicale, se concentrant pleinement dessus trois ans plus tard.

Il a étudié à l’Escuela Superior de Música de Cataluña, où il a reçu des cours de Chiqui de La Línea, un professeur de flamenco qui n’acceptait qu’un élève par an.

La chanteuse est apparue à l’émission de télévision espagnole des dépisteurs de talents “Tú si que vales” en 2008, bien qu’elle n’ait pas été sélectionnée, cependant, plus tard, elle a travaillé en duo avec Juan Gómez “Chicuelo” au Festival international du film de 2013 Panama et au Festival Grec de Barcelone pour l’œuvre de danse contemporaine De Carmen.

Tandis que Ariana Grande Butera a commencé sa carrière en 2008 dans la comédie musicale “Thirteen” de Broadway avant de jouer le rôle de Cat Valentine sur la série Nickelodeon “Victorious” et la suite, “Sam & Cat”.

Il a également joué dans d’autres rôles de théâtre et de télévision et a prêté sa voix à des séries télévisées et des films d’animation.

La carrière musicale de Grand a commencé en 2011 avec la bande originale de “Victorious” et depuis, Ariana a réussi à positionner quatre albums au numéro un du Billboard 200 américain avec Yours Truly, My Everything, Sweetener et Thank U, Next et Dangerous Femme en deuxième position.

De plus, Grande est la première artiste de l’histoire du palmarès à avoir les singles principaux de chacun de ses cinq albums dans le top dix du palmarès Hot 100 de Billboard.

Cela peut vous intéresser: Brie Larson secoue sur Instagram par Ariana Grande: C’est l’amour!