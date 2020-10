1/5

BLACKPINK est devenu l’un des groupes de K-Pop les plus reconnus au monde, la preuve en est leurs réalisations les plus récentes et fortes dans le monde de la musique: ils ont réussi à avoir leur concert à Coachella, le festival important, ils ont un chanson en collaboration avec l’emblématique Lady Gaga.

Sa collaboration musicale avec les talentueuses Selena Gómez et Ariana Grande est récemment sortie, ainsi que son single qu’ils ont avec le talentueux et talentueux britannique Dua Lipa, ils ont remporté un couplet avec Cadi B, sans oublier que chaque single qui sort sur lumière, devient une icône totale et un succès musical, sonné dans toutes les régions du globe.

Le prochain grand objectif de BLACKPINK était de sortir son premier album complet après avoir présenté single après single avec lequel ils espèrent montrer un côté plus profond et plus personnel du groupe.

Bravement intitulé «The Album», le projet de huit chansons incroyables, qui fait ses débuts ce vendredi, met en lumière tout ce qui a fait la renommée de BLACKPINK: de grandes chansons explosives qui mélangent des sons de pop, électronique, hip hop, dance et trap.

En plus de la chorégraphie incroyable et surprenante qu’elles interprètent dans leurs vidéoclips, il ne fait aucun doute que ces filles savent exactement ce qu’elles font, ce qui se traduit par un excellent divertissement.

«Nous avions tellement de choses à revoir. Quand il s’agit d’une chanson, la vidéo, la chorégraphie, la mode, les visuels sont réunis », a commenté la talentueuse Jennie, 24 ans, dans une interview à« The Associated Press », ajoutant:« Cela nous a laissé suffisamment de temps pour nous perfectionner. tout et faites-le vôtre ».

BLACKPINK, qui comprend également Rosé, Jisoo et Lisa, a fait ses débuts avec les singles “Boombayah” et “Whistle”, qui ont rapidement dominé les palmarès de la musique sud-coréenne, remportant par la suite du succès avec d’autres chansons et faisant leurs débuts sur le Billboard Hot 100. année 2018 avec le single, certifié or: «Ddu-Du Ddu-Du», qui compte plus d’un milliard de vues sur YouTube, et avec «Kiss and Make Up», une collaboration avec la star britannique Dua Lipa.

Mais cela ne s’est pas arrêté là, car, un an plus tard, ils ont presque atteint le Top 40 avec la chanson emblématique “Kill This Love” tandis que quelques EP ont atteint le Top 40 du palmarès des albums Billboard 200.

Ils ont fait une tournée mondiale l’année dernière, frappant de grandes arènes américaines telles que “The Forum” à Inglewood, en Californie, et le “Prudential Center” à Newark, NJ, et, comme nous l’avons mentionné plus tôt, ils sont également devenus le premier groupe K-pop à se produire à Coachella.

Ces moments les ont préparés pour “The Album”, partiellement enregistré pendant la contingence, outre les grands rythmes et leurs chorégraphies percutantes, les membres du groupe ont voulu se plonger dans les chansons.

«J’avais l’impression que nous essayions de mettre autant de personnalités de nous-mêmes que possible sur l’album. Nous avons des chansons très personnelles, des chansons qui nous tiennent un peu plus à cœur, qui racontent un peu plus notre histoire », a déclaré Rosé, 23 ans. «Les chansons personnelles prennent un peu plus de temps à enregistrer, sans aucun doute. Nous voulions mettre notre âme dans le studio d’enregistrement. C’était parce que nous étions très vulnérables. Nous entendons dire que nos fans peuvent ressentir cela aussi. “

Il est à noter que son premier single, «How You Like That», a battu un record YouTube pour le plus grand nombre de vues en 24 heures pour un clip vidéo; La chanson a remporté la chanson du prix d’été aux MTV Music Video Awards 2020 et est devenue sa première chanson dans le top 40 aux États-Unis, atteignant un sommet au 33e rang.

Deux mois plus tard, le deuxième single “Ice Cream” avec Gomez et co-écrit par Ariana Grande, a fait ses débuts à la 13e place du classement “Hot 100”, “Elle est comme la fille la plus douce”, a déclaré Jennie à propos de Gomez. “Dès que nous avons parlé de collaborer avec quelqu’un sur ‘Ice Cream’, nous avons tous pensé à Selena et c’est devenu réalité.”

Cardi B est invitée sur “Bet You Wanna”, et les filles ne pouvaient pas se contrôler quand elles ont entendu pour la première fois le couplet du rappeur primé aux Grammy Awards: “Nous hurlions, criions littéralement”, a déclaré Rosé.

“Elle a été notre première rappeuse invitée pour une chanson”, a déclaré Jennie. «Dès que nous avons entendu le couplet, nous avons dit ‘Ah, Cardi B!’», Les collaborations avec Cardi et Gomez viennent des mois après que BLACKPINK a enregistré «Sour Candy» pour l’album «Chromatica» de Gaga sorti en mai.

«C’est fou parce que j’ai grandi en écoutant ses chansons à la radio, elle était toujours à la radio, je me souviens quand nous lui parlions, elle était si douce et terre à terre, si disposée à travailler avec nous, elle était très sincère à À ce sujet », a déclaré Rosé,« elle nous demanderait notre avis et nous parlerions du message qu’elle souhaite véhiculer avec la chanson », a ajouté Jennie. “Et nous avons dit” oui, oui “, nous étions tous impliqués.”

BLACKPINK a déclaré qu’ils étaient ravis que d’autres artistes féminines ouvrent des portes pour que le groupe trouve son chemin dans l’industrie musicale internationale. “Nous nous sentons très soutenus”, a déclaré Rosé.

«Le fait qu’ils nous contactent, le fait qu’ils nous incluent. Cela en soi témoigne du fait qu’il n’y a pas de limites et qu’ils sont prêts à créer quelque chose d’amusant, ce que nous aimons faire », c’est un sentiment formidable et nous sommes très chanceux de pouvoir faire bouger les choses, a commenté Jennie avec enthousiasme.

Même si l’ascension de BLACKPINK à la gloire peut sembler quelque chose sans raison pour certains, les artistes ont répété pendant des années pour en arriver là. Grâce à la société de divertissement sud-coréenne YG Entertainment, chaque chanteur s’est ajouté individuellement à l’adolescence et a passé des années à suivre des cours de chant, de danse et de langue.

Cet apprentissage est documenté dans «BLACKPINK: Light Up the Sky» de Netflix, un documentaire sur le groupe qui sera présenté en première sur la plateforme de streaming le 14 octobre.

«Nous étions très inquiets qu’ils allaient voir ce côté de nous. C’est très nouveau pour nous d’avoir des caméras dans le processus de préparation. Nous sommes très habitués à montrer aux fans le produit final, que nous avons considéré 10 fois avant de poster quoi que ce soit. Juste en ayant un œil supplémentaire là-bas, ou plutôt des milliers de nouveaux yeux dans le processus, nous nous sentons très vulnérables, mais aussi ravis de le partager », a déclaré Rosé.« C’est comme une version non filtrée de nous », a ajouté Jennie. “C’est la meilleure façon dont nous avons pu montrer cela à nos fans.”

Ces fans de fer, appelés BLINKS, ont suivi le quatuor pendant des années, aidant les filles à avoir une forte présence dans les médias du monde, “Comment puis-je rendre cela? Comment montrer que je les aime plus qu’il n’y paraît?” Nous sommes très chanceux », a déclaré Jennie à propos de ses fans.

Enfin, Rosé a souligné qu’elle espère que “The Album” peut apporter de la joie aux followers dans une année pleine de tristesse et de destruction: “Nous espérons que notre album apportera un peu de lumière à vos vies, car nous vous aimons et voulons vous remercier de quoi au plus profond de nos cœurs ».