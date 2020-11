Ils voulaient s’attaquer à la vie de la princesse Amalia de Hollande | AP

Des heures d’angoisse intense ont vécu la jeune fille de 16 ans et héritière du trône des Pays-Bas, Catalina Amalia de Orange, après avoir reçu une série d’avertissements d’un sujet qui cherchait à tenter sa vie.

La jeune princesse a été la cible de la folie d’un sujet dérangé qui l’a contactée sur Instagram et l’a prévenue en détail des énormes dégâts auxquels il la soumettrait ainsi qu’à certains proches.

Heureusement, le sujet a été détenu par la police néerlandaise devant l’ancienne maison du famille royale, a assuré la police qu ‘”il avait rendez-vous avec l’héritière”.

L’homme de 32 ans, dont l’identité n’a pas été entièrement révélée en vertu des règles de confidentialité néerlandaises, a été condamné par le tribunal de district d’Overijssel.

Cependant, d’autres rapports indiquent qu’il était un ancien soldat qui lui avait envoyé des messages à contenu «violent et sexuel».

Comme l’a révélé Ronald van Vuure, un juge du tribunal qui a été autorisé à révéler les détails de l’affaire aux médias, a décrit que la détenue a aujourd’hui envoyé des messages assez inquiétants via les réseaux sociaux à elle et à l’un de ses amis les plus proches.

Il a menacé de la maltraiter, il a menacé de les tuer tous les deux ».

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Comme indiqué dans la plainte, le sujet a rapporté une tentative d’assassinat contre Brent Meelhuysen, un ami très proche du royal, le princesse amaliaDe plus, il aurait harcelé et intimidé l’un de ses partisans en pensant qu’il parlait avec le futur souverain.

Oui fille, il n’y a pas d’échappatoire, ma haine pour toi continue de grandir, soulignent les messages présumés.

Selon ce qu’ils révèlent, il a planifié une embuscade et «aurait assuré à la jeune femme qu’il la retrouverait le jour du Roi, la fête qui est habituellement célébrée en public le jour de l’anniversaire du souverain».

Ce jour-là, il pourrait sortir d’un égout et se mêler à la foule pour le trouver et le cibler », a-t-il prévenu.

La fille aînée du roi néerlandais et sa famille se sont senties plus calmes après que l’homme a finalement reçu le jugement mardi dernier à trois mois de prison, en plus de suivre un traitement psychiatrique obligatoire jusqu’en 2024.

Bien que la peine semble insuffisante, c’est ce que la justice a rapporté pour celui qui a été identifié comme Wounter G.

Après avoir été arrêté, il a été emmené au Peter Baan Centrum, un centre psychiatrique du ministère de la Justice de Holándes, où il resterait tout en recevant la peine, qui a déjà été annoncée.

C’est lors de la première audience que certains des autres messages envoyés par le harceleur ont été signalés, indiquant qu’il «se noyerait» et même achèterait un «objet de feu». Le détenu a reçu un diagnostic de schizophrénie et a résisté à la prise de médicaments sur ordonnance pour ses délires.

Apparemment, c’est au bout de deux mois que la situation est devenue connue puisque les rois de Hollande ont toujours essayé de contrôler discrètement la vie de leurs trois filles, Amalia, Ariane et Alexia.

Apparemment, l’inconnu avait développé une “obsession malsaine” avec la princesse Amalia, a ajouté Van Vuure.

Vous pouvez également lire C’était une autre victime! Prince William, n’a pas échappé à la contagion

Qui est la princesse Amalia?

Catalina Amalia de Orange est l’héritière du trône des Pays-Bas, la fille aînée des rois Guillermo Alejandro et Máxima, est sur le point d’avoir 17 ans et est déjà en passe de remplir ses prochaines obligations en tant qu’héritière du trône par atteindre leur majorité.