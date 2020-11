Regardez l’incroyable métamorphose qu’Ilse Salas a traversée pour devenir la sophistiquée et fashionista Constanza Franco.

Avec des yeux pétillants et un sourire contagieux, la célèbre comédienne qui est sur toutes les lèvres pour le grand succès de «100 jours pour tomber amoureux» est dans le show business depuis plusieurs années.

Ses personnages variés ont obligé Ilse à changer de look à plusieurs reprises, comme cela s’est produit dans son dernier hit de Telemundo où elle joue Constanza Franco, une avocate sophistiquée et prospère, mère de deux enfants.

Avec des cheveux courts et platine et des racines sombres, Constanza Franco donne des leçons de mode dans chaque épisode détrôné au personnage joué par Lily Collins dans la série Netflix également à succès, “Emily in Paris”.

La série d’une saison avec 57 chapitres qui a été créée le 28 avril sur Telemundo et a eu un deuxième lancement mondial en octobre via Netflix, raconte l’histoire de deux amis qui décident de mettre fin à leur mariage de plus de 20 ans.

Découvrez tous les styles qu’Ilse a traversés avant de devenir Constanza.

Les cheveux attachés en arrière et le maquillage naturel, Ilse assiste à la première de «Every Time We Say Goodbye Better» en 2013.

Cheveux courts et grosses vagues attachées avec un serre-tête aux Fenix ​​Iberoamerica Awards en 2014.

Avec un look plus sophistiqué, il assiste à la première de «Cantinflas» à Los Angeles. Ses cheveux ondulés lâches et sa longue frange contrastent grandement avec ses yeux.

Ilse assiste à nouveau à la première de «Cantinflas» mais cette fois à Mexico. La belle actrice a opté pour une robe naïve aigue-marine et a porté ses cheveux.

Vêtue d’une robe blanche avec un dos nu, Ilse a choisi de porter ses cheveux en gros nœud lors de la remise des prix Ariel en 2015.

Sans frange et cheveux plus courts, elle sourit à la première de «Museum» en 2018.

Ilse donne une autre chance à la frange moyenne lors d’un événement phare de «Pandora» en 2018.

Ilse fait l’un de ses changements les plus radicaux, avec des cheveux plus courts et plus foncés au défilé «Chanel» 2018 à New York.

Et voici son dernier regard! Ilse a gardé ses cheveux courts avec une large frange latérale qu’elle a teint en blonde platine pour jouer Constanza Franco dans «100 jours pour tomber amoureuse».