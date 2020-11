UNE

nt McPartlin et Declan Donnelly ont taquiné la prochaine saison de I’m A Celebrity Get Me Out of Here avec un clip d’eux se préparant à faire un essai de bushtucker.

Les animateurs de la populaire émission de télé-réalité ITV – qui en est maintenant à sa 20e saison – ont publié le court clip sur les réseaux sociaux.

Dans ce document, les hôtes sont vêtus des uniformes familiers du camp I’m A Celeb et semblent être dans un décor de jungle.

Dec dit “c’est angoissant, n’est-ce pas?” comme le révèle le duo, ils se préparent à participer à un essai pour la première fois.

Ant et Dec dans le teaser

Un essai de bushtucker est le défi quotidien lancé aux célébrités du camp où elles doivent faire une série d’activités souvent horribles – comme manger des parties d’animaux inhabituelles ou se faire jeter des insectes – pour gagner des repas du soir.

Ant dit: «Nous ne savons pas ce qui nous attend, c’est exactement ce que ressentent les célébrités. Son retour sur investissement n’est-ce pas. Nous nous en sortons depuis si longtemps, ils vont tout nous jeter dessus.

Dec plaisante alors: «Je pense faire une course pour ça. Nous n’avons encore rien fait – voyons ce qui se passe. “

Les animateurs taquinent ce qui se passe lors de leur essai dans un autre clip audio mis en ligne. “Pouvez-vous deviner lequel d’entre nous était responsable [sic] pour ces sons vulgaires lors de notre #BushtuckerTrial? », a écrit le duo.

Le clip suggère que les hôtes ont été obligés de faire l’essai d’alimentation – l’un des plus célèbres de tous les défis où les concurrents doivent manger des choses comme des yeux de poisson et des vers blancs.

La prochaine saison du spectacle, qui se déroule généralement dans la jungle australienne, aura lieu au château de Gwrych à Abergele au Pays de Galles en raison de la pandémie. Il débutera le 15 novembre.