ho a besoin d’un temps ensoleillé et de créatures exotiques quand vous avez un château hanté et de fortes pluies? Pour la première fois depuis son lancement en 2002, le mastodonte d’ITV I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here se dirige vers le nord du Pays de Galles.

Avec une sélection intrigante de stars dans la programmation (après avoir battu The Cube, Sir Mo Farah tentera sa chance à Bushtucker Trials) et la promesse des plaisanteries habituelles de Ant et Dec pour nous remonter le moral, la série de téléréalité pourrait être le distraction parfaite pour nous voir à travers le verrouillage 2.0.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le début de la série …

Quand est-ce que I’m A Celebrity commencera?