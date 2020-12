je

En mai 2014, un jeune de 14 ans aux yeux brillants a fait la queue étourdie d’excitation devant l’O2 Arena pour mon premier concert – la tournée Little Mix’s Salute.

Pour moi et les milliers d’autres jeunes filles là-bas, Little Mix était le groupe de filles de nos années de formation. C’étaient les Spice Girls de notre génération, porteuses du flambeau des hymnes féministes électriques et de l’énergie contagieuse du bien-être.

En tant que Stan de Little Mix, la nouvelle lundi que Jesy Nelson quitte le groupe était déchirante.

Fait inhabituel, son départ n’était pas dû à des retombées ou au début d’une carrière solo – au lieu de cela, elle a dit aux fans que faire partie du groupe avait «eu un impact sur ma santé mentale». Annonçant sa sortie définitive après une «pause prolongée» de six semaines, elle a répété les sentiments exprimés dans son documentaire primé en 2019 Odd One Out: «Je trouve très difficile la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes. ”

Les fans comme moi sont peut-être loin d’être heureux, mais la volonté de Nelson d’être honnête au sujet de sa santé mentale est une preuve supplémentaire de son brillant modèle. Elle a rappelé à une génération de ses jeunes fans que s’arrêter, prendre du recul et dire «non» si vous en avez besoin est OK. Il n’y a rien de courageux à se battre lorsque vous avez besoin de respirer.

Cesser de fumer n’équivaut pas nécessairement à un échec – il n’y a pas de honte à donner la priorité à votre santé mentale et à vous sortir d’une situation préjudiciable.

C’est quelque chose que nous sommes tous coupables d’oublier. Il est très facile de se glisser dans la mentalité toxique de normaliser une mauvaise santé mentale, de se convaincre que le fait d’être au bord de l’épuisement professionnel est un effet secondaire nécessaire de la vie professionnelle.

Little Mix a toujours été franc et progressiste sur un éventail de questions importantes, du racisme aux droits LGBTQ + à l’image corporelle à la santé mentale, et ceci est un autre exemple de leur impact positif dans la sphère culturelle.

Donc, même s’il est dévastateur de voir Jesy partir, elle ne peut être applaudie que pour sa décision courageuse. Espérons qu’elle pourra désormais jouir d’autant de bonheur qu’elle en a procuré à tant d’entre nous au cours des neuf dernières années.