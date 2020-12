Image inquiétante, J Balvin partage une photo et ses fans font des théories | INSTAGRAM

Reggaeton J Balvin a choqué les réseaux sociaux après avoir envoyé un message très étrange dans les histoires qu’il a publiées dans son Instagram, et est-ce que beaucoup de ses adeptes ont été alarmés parce que, en raison de l’histoire connue de dépression que le chanteur a, ces signes peuvent prévoir une crise ou un problème beaucoup plus grave dans la vie de l’artiste colombien.

Il s’avère que Balvin a publié une photo dans laquelle il peut être vu la tête baissée et avec un message au-dessus, “le seul présent Ce que je demande à ceux qui m’aiment, c’est de prier pour moi », par ailleurs, quelques jours auparavant, il a changé l’image de profil de son Instagram, qui lit le message suivant:« la santé mentale, aussi importante que physique ».

Pour tous ces mots, les adeptes du chanteur estiment qu’il est temps de faire attention à son santé mentale, comme il est probable qu’il retombe dans un état de dépression, et ajouté au tollé qu’il a provoqué chez ses adeptes, plus tard l’image a été éliminée des histoires.

Cela pourrait également vous intéresser: Pas de honte! J Balvin sort le torse découvert

Plus tard, José a continué à partager les histoires qu’il publie normalement, ce sont des façons de montrer le succès total que sa collaboration avec Nike Jordan est devenue, cependant, les deux dernières sont en compagnie de quelqu’un de très spécial pour l’artiste, y compris, la dernière des cartes postales a le plus intrigué.

Bien que les utilisateurs doivent toujours parler et maintenant ils ont commenté, de la même manière, à cause d’une histoire de la chanteuse, que quelque chose est peut-être arrivé à Juliana Zuluaga, une jeune femme aux capacités différentes qu’elle parraine et qui l’a parfois présentée publiquement. comme “sa petite amie”.

Il s’avère que, le divertissement dont tout le monde parle maintenant, est une illustration de l’une des images que J Balvin a avec Juliana, le détail est que la jeune femme apparaît avec des ailes et un halo d’ange, provoquant les gens qui ils voient le cliché et commentent que quelque chose est arrivé à la fille, parce qu’en vertu d’avoir été illustrée comme un ange, ils affirment qu’elle est peut-être décédée.

La vérité est que J Balvin a mentionné à plusieurs reprises que Juliana pour lui est comme un être céleste qui est venu éclairer sa vie, ce qui s’est réellement passé, c’est qu’un fan du Colombien a emprunté la photo des deux et l’a convertie. dans un dessin symbolisant la jeune femme telle que J Balvin la voit.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Tout au long de sa carrière musicale, Balvin a clairement fait savoir qu’il avait des problèmes de dépression et d’anxiété, en fait, il a créé des campagnes pour que les personnes souffrant de maladie mentale arrêtent d’avoir honte et demandent de l’aide, et clairement grâce à la lumière que la tendre Juliana rayonne. , vous a aidé à faire face à cette situation.

Même en novembre dernier, dans une interview pour une importante station de radio en Colombie, les parents de l’artiste ont mentionné la situation difficile qu’ils ont vécue en raison de la maladie de Balvin et les mois complexes qui se sont écoulés depuis sa dernière rechute, ainsi que Ils ont remercié Juliana d’être entrée dans la vie de la chanteuse, car il a été très utile d’être proche de la jeune femme.

Cette relation d’amitié dure depuis environ six ans, Juliana partage sur son compte Instagram différentes photographies à côté de l’interprète depuis 2014, même, il y a quelque temps, la jeune femme est restée visiter la maison de la chanteuse pendant environ une semaine, et ils ont partagé des moments où ils dessinaient, faisaient divers travaux manuels, profitaient de la piscine et, de la même manière, de délicieux repas préparés spécialement pour elle.

Avec affection et entouré de plus de monde, on voit comment Balvin a une grande affection pour la jeune femme, qui répète l’aimer et l’aimer toujours.