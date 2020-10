Elle immortalise ses charmes, Joselyn Cano s’exhibe en maillot de bain coquin | INSTAGRAM

La belle mannequin aux parents mexicains, Joselyn Cano, est plus qu’une belle femme, elle est aussi intelligente et aime mettre en pratique toutes ses connaissances en affaires afin de faire de son nom une marque.

Cette fois, nous aborderons le dernière photographie qu’il a placé sur son Instagram officiel, où il voulait immortaliser ses charmes depuis l’un des endroits les plus exclusifs de sa maison et quelle façon de le faire.

C’est une photographie qui a été prise en même temps qu’une vidéo a été enregistrée, dont nous avons parlé hier et où nous avons pu voir qu’elle portait un maillot de bain à imprimé animal très mignon et séduisant, car cela la laisse bien visible beauté.

Les fans sont rapidement venus observer la photo, s’étonnant, lui donnant leurs goûts respectifs et bien sûr commentant ces compliments et compliments qui cherchent à attirer l’attention de la jeune femme pour les lire et y prêter attention.

Cependant, lui parler et échanger quelques mots ne peut être possible que si vous vous abonnez à sa page de contenu en ligne exclusive, dans laquelle elle promet également de nous donner encore plus de photos et de vidéos découvertes au cas où les photos de son Instagram ne seraient pas suffisantes, de superbes morceaux de divertissement.

Ceux qui sont abonnés à cette page vous remercient beaucoup pour le contenu que vous y mettez en ligne, en écrivant des messages et en marquant les messages où vous attachez ces mots positifs et vous encouragez à continuer.

Si de nombreux internautes acceptent même beaucoup ce modèle, d’autres sont contrariés de voir qu’il montre ses courbes de cette manière, pensant qu’il ne sait que faire cela.

Mais ce n’est pas le cas, car la jeune femme est une fille étudiée, elle est allée à l’Université de San Diego et là, elle a découvert son grand amour pour les affaires, qu’elle travaille actuellement, en collaborant avec différentes marques et en ouvrant son propre bureau bien que ce ne soit pas connu. exactement ce que c’est.

Joselyn Cano a montré que les objectifs peuvent être atteints avec un travail quotidien et beaucoup d’efforts puisque dès le début, nous pouvions voir comment son corps se transformait de ne pas avoir une taille aussi marquée, elle s’est progressivement améliorée en enseignant le processus sur ses réseaux sociaux et en s’exhibant. son abdomen va de mieux en mieux, ce qui est l’une de ses parties préférées et qu’elle aime bien montrer.

En ce moment, Joselyn change ses meubles pour un nouvel endroit, elle a donc partagé avec nous que c’est un endroit avec une belle vue qui ressemble à un château dans le ciel Depuis quand elle a vu qu’elle l’avait fait auparavant, seul l’océan peut être observé .

Les fans fidèles ont des doutes sur elle et c’est pourquoi ils lui ont envoyé des messages lui posant des questions et elle a gentiment répondu à certains d’entre eux en les plaçant dans une section de son Instagram, précisant qu’elle n’a que deux comptes, personnels et professionnels.

Bien que Cano souhaite avoir les yeux bleus comme ceux de son père, il en avait des sombres, ce qui se produit généralement plusieurs fois car il s’agit d’un gène dominant. Certains de ses contacts l’ont soutenue en lui disant qu’elle n’en a pas besoin, qu’elle est déjà assez belle comme ça.