Irrésistible, María León impressionne en tenue de sport

María León s’est toujours démarquée pour avoir une personnalité très dynamique et faire un peu de tout, et nous l’avons vue faire toutes sortes d’activités, de chanter, danser, faire d’elle routines d’exercice Et même un peu de yoga, cette belle jeune fille a montré que rien ne l’arrête, tout à partir des publications qu’elle fait de ses réseaux sociaux officiels.

La belle actrice de 34 ans, depuis son apparition dans l’industrie de la musique, a rebondi de plus en plus, car avec sa voix mélodieuse et sa grand talent pour danser et se produire, où qu’elle fasse ses pas, elle fera les plus grandes impressions.

A cette occasion, la talentueuse femme a décidé de partager une photographie très drôle et dynamique avec un message puissant et important pour tous ses followers en Instagram.

«Le 27 octobre prochain à 19h00, il y aura un cours spécial Full Body que j’enseignerai avec @sportsworldmex. Rendez-vous sur www.sportsworld.com.mx pour en savoir plus, et où vous pouvez également vous abonner au streaming annuel et profiter de 4 chaînes simultanées avec plus de 200 cours hebdomadaires. Rendez-vous là-bas! »Était le message énergique qu’il a laissé écrit à ses disciples.

Ce sont de bons amis, Mlle León enseignera une classe de routines d’exercices pour travailler tout le corps, à partir de l’une des plateformes d’entraînement les plus importantes, une autre réalisation dans la carrière de María León.

Pour accompagner le texte de sa publication, l’actrice dynamique et énergique a décidé de partager une photographie incroyable qui était vraiment un excellent travail, en termes de l’auteur de la séance photo en tant que modèle, créant ainsi un excellent contenu.

María León semble poser de la manière la plus amusante possible, tout en faisant un saut de jazz avec la jambe pliée et les bras levés et étirés, montrant sa silhouette mince, esquissée et travaillée.

De plus, elle nous a laissé voir l’une de ses tenues de sport les plus belles et confortables, dans des tons grisâtres et blancs, ainsi qu’une paire de chaussettes hautes qui se marient parfaitement avec sa tenue, qui montre parfaitement son abdomen travaillé et ses bras super toniques.

Jusqu’à présent, la publication a rassemblé plus de 26000 cœurs rouges dans l’application, et des milliers de commentaires où les fans sont enthousiasmés par la classe, ainsi que ceux qui ont commenté la beauté du chanteur et de la même manière, ils ont été impressionnés par l’énorme saut.

Il est à noter que sa tenue a laissé ses fidèles fans la bouche ouverte, bien qu’ils aient l’habitude d’apprécier la silhouette de María León vêtue de toutes sortes de tenues, de ses collants de ballet, ses tenues flirty avec lesquelles elle exécute de la pole dance, des maillots de bain complets. et deux pièces, y compris ses costumes audacieux qu’elle utilise pour monter sur scène, cependant, quand il s’agit de leggings et d’un haut de sport, ses fans sont devenus fous.

De la même manière, María ne s’est pas seulement concentrée sur prendre soin de son corps avec l’entraînement, elle l’a aussi fait par le biais de la nourriture, quelque chose dont elle s’occupe trop, car nous savons parfaitement que pour voir des résultats, il faut commencer par manger sainement et Elle l’utilise tous les jours, donc elle le laisse voir de ses histoires dans l’application, de sorte que ses fans l’admirent de plus en plus avec plus de ferveur.

De plus, nous savons que la chanteuse a réalisé sa formidable figure grâce à la discipline de la danse, car comme certains s’en souviennent, elle a participé à l’émission de télé-réalité de Televisa “Bailando por un Sueño” en 2014, où elle a obtenu la première place, grâce à qui a toujours illuminé la piste de danse avec son rythme explosif.