Alors que certains à Hollywood ont félicité Tom Cruise pour un enregistrement de l’acteur criant à l’équipe de Mission: Impossible 7 pour avoir enfreint les protocoles COVID-19, Leah Remini pense que tout cela était un coup de publicité. Remini, l’un des critiques les plus virulents de l’Église de Scientologie depuis son départ, a comparé l’explosion de Cruise au comportement du chef de la Scientologie David Miscavige. Dans sa tirade pleine de blasphèmes, Cruise a affirmé que la production M: I était un «étalon-or» pour la production hollywoodienne pendant la pandémie et il ne voulait voir personne d’autre enfreindre les directives sanitaires strictes.

Dans une lettre que Remini a partagée avec The Underground Bunker, un blog couvrant la Scientologie, l’ancienne actrice du roi du Queens a déclaré que l’enregistrement révélait la “vraie personnalité” de Cruise et l’appelait une personne “abusive”. «J’en ai été témoin, j’en ai été le destinataire à un petit niveau, et on m’a parlé d’abus similaires de la part de son ancienne petite amie, ses employés et ses amis», a écrit Remini. “C’est le vrai Tom. C’était la même réaction que Tom a donnée à son personnel de maison quand ils n’avaient pas les bons ingrédients pour lui faire des biscuits aux pépites de chocolat.”

Cruise ne se soucie pas des familles de son équipage, selon Remini, et a déclaré que l’enregistrement était “tout pour la publicité”. Elle croyait que la diatribe de Cruise avait peut-être été écrite pour lui et pense qu’il avait un disque d’assistant de Scientologie et qu’il le publiait. “Ce n’est pas juste une diatribe d’un autre acteur connard”, a écrit Remini. “Tom Cruise prétendant qu’il se soucie de lui est la raison pour laquelle quelques-uns l’ont appelé. Ils savent que c’est un coup de publicité, ils savent ce qu’est vraiment Tom et ce que Tom croit vraiment. Tom croit en la destruction de la famille si un membre décide de quitter la Scientologie . “

Remini a souligné que toutes les productions hollywoodiennes suivaient des directives strictes sur les coronavirus. “Quiconque travaille le sait. Tom Cruise ne dicte pas comment les films sont réalisés, même s’il semble le penser”, écrit-elle. La diatribe “psychotique” ne prouve que ce que beaucoup de ceux qui connaissent Tom ou qui ont travaillé pour Tom savent “, a écrit Remini. “C’est un dictateur abusif, tout comme son gourou David Miscavige lui a enseigné.”

Plus tôt cette semaine, The Sun a publié l’enregistrement de Cruise réprimandant l’équipage du M: I après avoir apparemment vu deux membres d’équipage se tenant près d’un moniteur. «Je suis au téléphone avec tous les f-ing studio la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs, et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois, vous maman…. Je ne veux plus jamais le revoir. Jamais, »hurla Cruise. «Nous ne fermons pas ce putain de film! Est-il compris? Si je le revois, vous êtes f-ing.

L’Église de Scientologie a critiqué les commentaires de Remini dans une déclaration à The Wrap. L’Église a «fait plus que toute autre institution religieuse dans la promotion des actions de prévention du COVID-19 – à travers les États-Unis et dans le monde», indique le communiqué. «Bien avant les directives de« rester à la maison », l’Église a pris des mesures agressives pour empêcher la propagation du virus. Le chef de l’Église a agi bien avant la courbe. Remini est une source peu fiable qui attaque la Scientologie pour la publicité et l’argent – comme elle-même l’a fait admis.”