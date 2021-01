Le lutteur de l’AEW Jon Huber, qui a joué le rôle de Brodie Lee, leader de l’ordre sombre, est décédé à l’âge de 41 ans fin décembre. Suite à cette nouvelle déchirante, des informations ont révélé que quelqu’un sur les réseaux sociaux se faisait passer pour un membre de sa famille. Un individu non identifié a créé un faux compte Twitter pour “Brodie Lee Jr.”

Un autre utilisateur de médias sociaux a publié une capture d’écran du faux compte samedi et a demandé aux gens de ne plus suivre le faux Brodie Jr..Il a déclaré que deux employés séparés d’AEW avaient confirmé que le compte n’était pas réellement contrôlé par le fils du défunt artiste. De nombreuses personnes se sont engagées à ne plus suivre le compte et à le signaler afin de potentiellement le fermer. Quelques heures plus tard, ils ont reçu la confirmation que le faux compte n’existait plus.

https://t.co/yvxg4RBl6E Deux employés d’AEW m’ont juste envoyé un SMS pour me dire qu’il s’agit d’un faux compte, donc si vous pouviez le signaler et ne plus suivre, je suis sûr qu’ils l’apprécieraient pic.twitter.com/KQcrXImt54 – toujours fatigué (@Maffewgregg) 2 janvier 2021

Suite à la révélation que le compte Twitter était faux, d’autres utilisateurs se sont prononcés et ont déclaré que son créateur était responsable de beaucoup d’autres. Ils ont dit que cet individu avait fait de faux comptes pour “Macho Man” Randy Savage, le compositeur de musique Jim Johnston et le développeur de jeux vidéo de lutte Yuke’s. Il y avait d’autres faux comptes également répertoriés, dont beaucoup n’étaient plus actifs après plusieurs rapports.

Alors qu’un faux compte Twitter a attiré l’attention sur les réseaux sociaux, le vrai fils de Lee a fait la une des journaux sur le ring de lutte. AEW a retiré la ceinture du championnat TNT et a nommé Brodie Jr. le champion TNT à vie en l’honneur de son père. L’annonceur Tony Schiavone est apparu plus tard sur l’après-spectacle Dynamite et a déclaré que le titre TNT continuerait. Cependant, la ceinture sera repensée. Le champion actuel de la TNT, Darby Allin, défendra le nouveau titre contre Brian Cage le 13 janvier.

De plus, Schiavone a révélé que Brodie Jr. deviendrait une partie de l’AEW quand il sera «majeur». La promotion a fait de lui un membre de l’Ordre des Ténèbres et lui a donné l’occasion de mettre un masque et de battre certaines personnes avec un bâton de kendo. “Ils lui ont signé un contrat”, a déclaré l’annonceur. “Ils lui ont légitimement signé un contrat et quand il sera majeur, il sera avec AEW. Ils ont pris soin de lui et il suit les gars tout le temps dans le dos et il devient une partie de nous.”

La promotion de la lutte a rendu hommage à Lee tout au long de l’épisode de mercredi.L’équipe Dark Order a obtenu un parfait 5-0 pendant la nuit. Entre chaque match, la promotion a diffusé des vidéos de divers lutteurs partageant leurs souvenirs préférés de Lee. Enfin, l’organisation a également publié une chemise d’hommage spéciale à l’effigie du lutteur, qui aidera à collecter des fonds pour sa famille.