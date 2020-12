Inarrêtable! Noelia montre fièrement sa nouvelle entreprise automobile | Instagram

L’une des chanteuses qui est le plus tombée amoureuse de sa musique et des paroles de ses chansons est NoeliaCependant, elle est aussi devenue une véritable entrepreneuse, récemment elle a partagé sur son compte Instagram officiel une nouvelle entreprise qu’elle a lancée liée à l’automobile, sûrement plus d’un de ses fans l’adoreront surtout pour sa manière intéressante de la promouvoir.

La popularité de Noelia a augmenté de façon exponentielle, en particulier en ce qui concerne ses propres entreprises qui, nous l’espérons, à l’avenir, verrons Noelia faire partie de la Bourse de New York, elle a elle-même mentionné qu’elle est une objectif que vous souhaitez atteindre et finira sûrement par l’atteindre.

En véritable célébrité, Noelia ne perd pas de temps sur des choses vaines, elle est toujours consciente de ce qu’elle peut faire pour améliorer tant sa musique que son entreprise, elle a également montré qu’elle est une femme qui ne peut pas se taire, elle est toujours à la recherche ( de ce que vous pouvez voir) des choses dans lesquelles investir, non seulement pour le fait de générer plus d’argent, c’est peut-être un double objectif car cela donne aussi un emploi à plusieurs personnes qui finissent par se sentir protégées par cela.

À des occasions constantes Noelia L’interprète de “Candela” a fièrement partagé que tout ce qu’elle a et les progrès qu’elle a réalisés dans ses entreprises sont aussi grâce aux efforts de ses travailleurs, elle leur fait toujours crédit pour leur travail et le reconnaît.

La nouvelle entreprise de Noelia est ce que l’on appelle ici au Mexique un lot de voitures d’occasion, où tout le monde peut aller acheter une voiture, bien qu’elles soient beaucoup moins chères que dans une agence, le service d’atelier sera également fourni, avec tout ce dont une voiture pourrait avoir besoin.

J’en suis à ce point où je fais ce que je veux, j’aime être moi comme je veux et le meilleur de tous est que tu m’aimes comme ça. Et oui … Maintenant, achetez aussi un concessionnaire de voitures d’occasion avec un atelier. Le temps des opportunités », a écrit Noelia.

Très fier de ses réalisations Noelia Il essaie toujours de le partager avec ses followers, qui sont au courant de ses publications.

Dans sa vidéo, la chanteuse apparaît pratiquement en train de modeler un peu à côté de quelques barres noires, peut-être est-elle à l’intérieur des locaux, elle porte un complet noir et transparent, ses sous-vêtements sont facilement visibles en plus de ses bottes hautes qui ont l’air le plus flirt possible.

Plusieurs de ses followers l’ont félicitée pour sa nouvelle entreprise, d’autres l’ont simplement félicitée pour sa beauté, comme ils le font toujours.

Jusqu’à présent, l’interprète de “Give me a reason” a réussi à gagner l’affection de ses fans non seulement pour sa musique mais aussi parce qu’elle a donné l’opportunité à plusieurs personnes d’avoir un emploi sûr, en plus de quoi elle est actuellement considérée par beaucoup en héroïne de la santé, car pendant la pandémie, grâce à ses restaurants, elle a fourni des déjeuners et des dîners à différents services de santé, ceci pour soutenir les médecins et autres travailleurs qui ont consacré des heures à soigner les malades.

Sans aucun doute cette année Noelia Elle est devenue l’Ange Gardien de centaines de personnes et même d’enfants car elle a également décidé de soutenir plus de 100 équipes de football pour enfants, grâce à elle, ils pourront continuer à jouer et à faire des sports qui sont cruellement nécessaires dans le pays.

