Inattendu!, Ana Patricia Rojo partage son nouvel emploi | Réforme

La belle actrice de telenovela Ana Patricia Rojo a partagé son nouveau travail, ceci après que la pandémie actuelle ait affecté le monde du divertissement au Mexique et dans le reste du monde.

L’actrice a été critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir créé une entreprise pour soutenir sa famille, Ana Patricia Rojo a commencé à vendre des smoothies pour gagner un revenu supplémentaire.

La méchante emblématique de Televisa a révélé à Ventaneando qu’elle avait reçu des propos très négatifs sur les réseaux sociaux après avoir annoncé sa vente de compléments nutritionnels.

Mais pour la belle Ana Patricia Rojo, son entreprise n’a pas à rougir, au contraire, elle est fière d’avoir trouvé un revenu pour subvenir aux besoins de sa famille.

L’actrice de Televisa fait savoir qu’elle se consacre à cent pour cent à ses enfants et qu’ils dépendent d’elle, comme sa mère âgée.

J’ai commencé à travailler à l’âge de cinq ans. Je suis une mère qui s’occupe de ses filles à cent pour cent. J’ai une maman qui a un certain âge qui dépend aussi de moi.

Rojo a souligné que la vie continue malgré Covid-19 et que tout ne peut pas être arrêté tant qu’elle ne peut pas remonter sur scène. La célèbre femme a souligné que la vente de suppléments ne la rend pas moins actrice, moins une personne et qu’ils n’ont pas à se sentir désolés pour elle.

N’attendez plus que la manne (nourriture) tombe du ciel ou que les aléas passent pour pouvoir remonter sur une scène. Je ne pense pas que cela m’éloigne en tant qu’actrice, je ne pense pas que cela m’éloigne en tant qu’être humain, je ne pense pas que ce soit regrettable ou susciter de la pitié chez qui que ce soit.

Le célèbre méchant n’a pas été la seule célébrité à avoir décidé de chercher un autre métier ou entreprise, d’autres actrices comme Violeta Isfel, ont lancé leur propre entreprise.

La star de Dare to dream a commencé à vendre ses célèbres Isfelburguers, des hamburgers faits par elle-même et une recette de son invention.

Ce à quoi Violeta Isfel ne s’attendait pas, c’est que ces hamburgers deviendraient un vrai succès et qu’elle commencerait à chercher un endroit pour les vendre. Et la croissance s’est poursuivie, actuellement les Isfelburguers sont vendus dans une grande salle avec de la musique live et un menu très complet.

Mais Isfel n’a pas laissé sa carrière artistique de côté et est très actuel avec ses apparitions amusantes dans Me Caigo de Risa.

Certaines célébrités ont même été vues par Uber, la célébrité n’est pas une garantie de durabilité économique et coronavirus est venu avec tout pour montrer les affaires. De nombreux projets ont été annulés, d’autres reportés et actuellement, il s’agit de travailler avec le minimum de personnes dans les forums. Espérons qu’avec l’arrivée du vaccin, le panorama du show business s’améliorera très bientôt.

Mais les célébrités doivent non seulement prendre soin de leur économie, mais aussi de leur santé, car Covid-19 a également atteint les forums. Actuellement, le producteur Juan Osorio combat le virus, tout comme le compositeur Armando Manzanero et certains animateurs du programme Hoy et de Venga La Alegría ont également dû y faire face.

La peur est venue au programme Hoy au mois de novembre après qu’Ariel Miramontes, mieux connu sous le nom d’Albertano SantaCruz, ait été l’hôte invité du programme spécial Halloween et a été retiré du forum au milieu de l’émission après avoir appris que cela ferait un Covid-19. Quelques jours plus tard, les conséquences ont été léguées au programme et plusieurs personnes, dont Galilea Montijo, ont été infectées; heureusement, ils ont déjà récupéré.