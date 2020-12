Inattendu! Luis Fonsi change de look et surprend ses fans | INSTAGRAM

Le chanteur portoricain surprend toujours quand il sort un single ou une collaboration musicale avec de grands artistes du milieu, cependant, cette fois, ce n’était pas la raison pour laquelle Luis Fonsi est sur toutes les lèvres, il s’avère que le célèbre a été fait un changement de look inattendu, et réalisé impressionner à ses followers et autres internautes.

Il s’avère que Fonsi a révolutionné ses disciples avec son Dernier commentaire de son profil officiel sur Instagram, et on sait très bien que l’artiste portoricain précité ne risque généralement pas grand chose avec ses changements de look, généralement cela ne va pas au-delà d’une simple coupe de cheveux avec un nouveau style.

Cependant, à cette occasion, il a fait une forte exception, comme on dit, “nouvelle année nouvelle vie”, déjà un mois après avoir dit au revoir à cette année très compliquée et médiatique pour tout le monde, l’artiste a pris cet adage pour argent comptant.

Luis Fonsi a fini par surprendre ses près de 10 millions de followers avec une nouvelle image, publiée il y a environ une semaine, et tous les commentaires ont laissé le même avis: chaque jour, il a l’air plus jeune.

Et c’est que, dans l’image, le chanteur Luis Fonsi apparaît avec ses cheveux courts sur les côtés, et longs sur le dessus, le détail est qu’il portait sa nouvelle coiffure avec un détail auquel personne ne s’attendait, même depuis un an comme 2020 qui nous a apporté tant de situations et même des divertissements inattendus.

Fonsi a teint ses cheveux en blond, une couleur devenue à la mode chez de nombreuses célébrités du monde entier, y compris d’autres artistes masculins du genre latin et urbain, comme Maluma ou J Balvin.

Bien que ce look soit devenu très à la mode il y a un an, à ce jour, un grand nombre de personnes célèbres et non célèbres portent encore, car on a vraiment vu qu’il convient à tous les types d’individus, que ce soit t-shirts sombres ou très blancs, bondés, hommes ou femmes

La même image, à son tour, a été partagée de la même manière depuis le compte Twitter officiel du chanteur, et de leur côté, ses fervents admirateurs ont laissé un grand nombre et une variété de commentaires où ils s’assurent que ce nouveau style de cheveux le fasse. paraître plus jeune et avec beaucoup plus de lumière sur votre visage.

La publication, sur Instagram uniquement, a rassemblé un total de 78 mille likes, ainsi qu’environ mille commentaires de ses fidèles followers, qui ont pris la tâche de communiquer à quel point il était beau, et plus d’un fan l’a dédié. Phrases d’accroche.

Nous pouvons donc affirmer en toute sécurité qu’après 2020, une année qui n’a été facile pour personne, Luis Fonsi a proposé de mettre fin à cette période fatidique et de dire au revoir la tête haute, et pas seulement musicalement, comme nous l’avons été. commentant, l’artiste a décidé de changer de look de manière radicale, comme il ne l’avait jamais fait auparavant, et bien qu’il s’agisse d’un changement risqué, il est sorti gagnant, comme le public l’a vraiment apprécié.

Et tout semble indiquer que 2021 est présentée comme une année de grands projets pour Luis Fonsi et quelle meilleure façon de la célébrer avec un changement de look, de commencer le prochain défi annuel de la meilleure façon possible, avec toute l’attitude positive et en montrant sentez-vous très à l’aise avec votre nouveau look.

Il y a déjà eu plusieurs photographies de Fonsi, placées à partir de son profil, où il pose vainement sa nouvelle coiffure, ainsi que sa silhouette robuste qui finit par tomber complètement amoureuse de ses followers.