Inattendu!, Ricky Martin a révélé à quel point "il est sorti du placard"

La star de la musique portoricaine Ricky Martin a avoué quelque chose que très peu de gens savent et peut-être que beaucoup se demandaient, le chanteur a avoué qui était l’homme qui “l’avait sorti du placard” et était un célèbre acteur hollywoodien.

Le célèbre chanteur a finalement révélé pour le magazine Glamour qui était le premier homme pour lequel il ressentait une forte attirance et qui lui a fait réaliser qui il est vraiment, à la surprise de beaucoup que l’homme est l’acteur John Travolta.

Et non, ce n’est pas que l’acteur hollywoodien est entré dans une relation amoureuse avec Ricky MartinAu lieu de cela, l’interprète de She Bangs a regardé le film Saturday Night Fever avec John Travolta.

Le chanteur a révélé que c’est grâce à ce film qu’il a réalisé très jeune l’attirance qu’il ressentait pour les messieurs, en particulier pour une scène dans laquelle lui, également le protagoniste de Vaselina, apparaissait très peu habillé et montrait une grande partie de ses charmes. .

John Travolta était l’un des galants les plus recherchés de sa génération, les personnages préférés de ses disciples étaient ceux dans lesquels les tee-shirts et les jeans moulants semblaient presque une obligation; comme c’est le cas avec la vaseline; l’un de ses films les plus énigmatiques.

De retour à Ricky Martin, le célèbre Portoricain a longtemps caché ses vraies préférences au monde et est même allé voir de belles femmes, parmi elles, Rebecca de Alba, un pilote célèbre avec qui il a eu des années de relation, ce que beaucoup disent être faux. L’interprète l’a identifiée comme l’une des femmes les plus importantes de sa vie.

Au milieu des rumeurs, Ricky Martin a décidé de crier qu’il était gay en 2010, une nouvelle qu’il assurait marquait un avant et un après dans sa vie, puisqu’il se sentait enfin en paix, il n’avait plus rien à cacher.

Mais le célèbre est allé plus loin et ses préférences n’ont pas enlevé son désir de devenir père. Ricky Martin Il a décidé d’opter pour la fécondation in vitro pour devenir père, c’est ainsi que Matteo et Valentino sont entrés dans sa vie.

Le célèbre a montré ses petits jumeaux au monde et tout le monde a été étonné de son exploit, tandis que d’autres se sont demandé qui sera la femme qui donnera au célèbre la possibilité d’avoir des enfants.

Après cela, l’amour est entré dans la vie du Portoricain, Ricky a rencontré Jwan Yosef et est tombé amoureux de lui et de son talent. Une relation solide et un mariage ont suivi.

Mais Ricky Martin et le peintre ont décidé que leur famille devait être plus grande et c’est à ce moment que la belle Lucia est arrivée chez eux et en très peu de temps, ils ont accueilli un autre membre, Renn.

Il y a ceux qui assurent que la belle Lucia est la fille de Ricky Martin, tandis que Renn est de Jwan Yosef. Aucune des personnes célèbres n’a parlé de ces théories et elles essaient de vivre ensemble et d’élever leurs enfants de manière égale.

Certaines personnes soulignent que la mère des enfants de Jwan Yosef et Ricky Martin Elle est visible de tous et qu’elle est une actrice célèbre et belle, une amie des deux, qui a mis ces petits entre leurs mains.

Eglantina Zingg est le nom de la belle femme qui pourrait être la mère de ces quatre petits; Les adeptes de Ricky Martin ont même comparé des photos d’elle et de ses jumeaux et ont trouvé d’énormes similitudes dans leurs traits. Se pourrait-il que cette femme soit effectivement la mère de Matteo, Valentino, Renn et Lucía?