J

oe Biden sera assermenté en tant que 46e président des États-Unis mercredi à midi (17h00 GMT). Ici, le correspondant au Congrès de CNN, Phil Mattingly, décrit l’atmosphère dans la capitale et donne son point de vue sur ce à quoi s’attendre le grand jour et pendant les premières semaines de Joe Biden à la Maison Blanche.

Quelle est l’ambiance à Washington avant le grand jour?

Cela ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais vu. Ce sera ma quatrième inauguration, et les trois précédentes étaient des célébrations; des centaines de milliers de personnes arrivent, des vendeurs ambulants à chaque coin de rue vendant des marchandises liées au président entrant. Cela a toujours été plus une célébration qu’autre chose.

C’est le contraire de cela. Il y a une grande appréhension quant à ce qui s’en vient, des problèmes de sécurité majeurs et les zones autour de la Maison Blanche et du Capitole sont verrouillées à un degré que je n’ai tout simplement jamais vu auparavant. De toute évidence, cela est le résultat d’une combinaison de choses – ce qui s’est produit le 6 janvier et les forces de l’ordre continuent de voir des menaces importantes dans les jours qui ont précédé l’inauguration. Mais c’est toujours choquant à voir.

Quels dispositifs de sécurité sont en place?

Le centre-ville de Washington est essentiellement fermé. Il y a des clôtures massives qui constituent des périmètres de sécurité autour de la Maison Blanche et du Capitole qui sont beaucoup plus grands et beaucoup plus intensifs que tout ce que j’ai jamais vu. Et pour être tout à fait clair: les inaugurations sont toujours des événements fortement sécurisés. Les dépenses actuelles font que ces efforts semblent très, très modestes.

Dans le Capitole, il y a actuellement environ 20 000 membres de la Garde nationale qui se déplacent autour du périmètre. Quand ils ne sont pas aux aguets, ils dorment littéralement par terre dans le sous-sol du Capitole.

(

Les unités fédérales K-9 se préparent à un balayage de sécurité en préparation des cérémonies d’inauguration sur Capitol Hill

/ AP)

Il s’agit notamment d’un événement national spécial sur la sécurité. Une inauguration l’est toujours (comme le sont des événements comme le Super Bowl), mais cela signifie que tout le poids des capacités américaines d’application de la loi et de renseignement est déployé. Cela signifie une forte présence policière, des chiens policiers, des tireurs acérés, des restrictions de vol autour de la ville, des unités d’ADM partout. Ceci, en soi, n’est pas rare pour l’inauguration – c’est toujours le cas; ce qui est différent, c’est la portée massive des périmètres de sécurité et, bien sûr, l’énorme présence militaire dans toute la ville.

Quels sont les principaux défis de Joe Biden alors qu’il entame sa présidence?

La liste est longue. L’équipe Biden vous dira que le plus important est la pandémie, tant sur le plan de la santé publique que sur le plan économique. Le président élu vient de présenter son plan de relance économique de 1,9 billion de dollars, sur lequel le Congrès devra commencer à travailler peu après l’inauguration. L’équipe de Biden a également commencé à présenter ses plans sur la production et la distribution de vaccins et ce qu’elle prévoit de mettre en œuvre (ou de conseiller) sur le front de la santé publique alors que Covid atteint incontestablement sa pire étape depuis son arrivée.

(

Des clôtures en acier et des barbelés entourent le bâtiment du Capitole alors que la sécurité est renforcée avant le jour de l’inauguration

/ AP)

Il existe également d’énormes défis en matière de politique étrangère. Que ce soit l’Iran, la Chine ou les troupes américaines encore déployées en Irak, en Syrie et en Afghanistan, il y a d’énormes problèmes dans l’assiette de son équipe à partir du moment où ils franchissent la porte. Certaines de ces questions sont motivées par des différences politiques fondamentales avec l’administration sortante. Certains sont motivés par des événements mondiaux qui continuent à se produire et, dans certains cas, à évoluer, sur une base apparemment hebdomadaire. Quelle que soit la raison, Biden devra relever d’importants défis de politique étrangère lors de ses premiers jours.

À quoi d’autre pouvons-nous nous attendre ce jour-là?

Le jour lui-même sera différent de toute inauguration que nous ayons jamais vue. De toute évidence, les menaces à la sécurité ont changé les choses – il n’y aura pas de spectateurs au National Mall, par exemple. Et évidemment, Covid a changé les choses. L’équipe de Biden a clairement indiqué qu’il s’agirait d’un événement beaucoup plus réduit et virtuel que ce qui se tient traditionnellement.

Mais il faut aussi tenir compte du fait que le président sortant n’assistera pas à l’inauguration. C’est évidemment un énorme changement de précédent – un précédent qui symbolise le transfert pacifique du pouvoir. Ce sera la première fois qu’un président en exercice boycotte la cérémonie depuis 1869.

en relation

Cela dit, les traditions demeurent. Une cérémonie de prestation de serment aura lieu sur le front ouest du Capitole américain, comme c’est toujours le cas. Le juge en chef John Roberts prêtera serment à Biden peu avant midi. Biden prononcera son discours inaugural. Les anciens présidents et premières dames George W. et Laura Bush, Barack et Michelle Obama et Bill et Hillary Clinton ont déclaré qu’ils y assisteraient, comme il est d’usage.

Au moins deux grandes célébrités participeront à l’assermentation – Lady Gaga chantera l’hymne national et Jennifer Lopez donnera une performance musicale. Ensuite, il y aura un défilé virtuel – un changement majeur par rapport aux défilés en direct passés. Il y aura une sorte d’examen des troupes, ce qui est également la norme.

Comment puis-je le regarder?

CNN aura une couverture en direct tout au long de la journée. Les téléspectateurs au Royaume-Uni peuvent diffuser la couverture sur cnn.com/watchliveuk, ou regarder sur CNN International (Sky 506, Virgin Media 607 ou Freesat 207).