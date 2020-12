Incompatible sur le téléphone Apple? WhatsApp lance la liste de sortie | INSTAGRAM

L’application de téléphonie Internet utilisée et reconnue dans le monde entier, WhatsApp, a récemment publié une déclaration faisant référence à une liste de modèles de téléphones mobiles, sous le sceau Apple, qui présenteront quelques défauts lors de l’utilisation de l’application, ci-dessous, nous vous dirons les détails.

Bien que l’on sache que ce célèbre application Cela nous donne la possibilité d’écrire des messages, d’envoyer des GIF, de passer des appels vidéo et de nombreuses autres options de communication, essentiellement dans tous les coins du monde où il y a un signal Internet, il est également très bien connu que dans les mois à venir et clairement les années, des mises à jour importantes arriveront cela nous permettra de mener bien d’autres actions, comme la chose la plus innovante: faire des achats à cent pour cent grâce à l’utilisation de l’application.

Pour ces raisons, c’est que les internautes préfèrent utiliser cette application, car elle en offre trop et il est vraiment très facile de l’utiliser, même, seulement dans les premiers mois de 2020, il a été rapporté que WhatsApp comptait plus de 2 milliards d’utilisateurs, beaucoup plus que la concurrence, Télégramme.

Cependant, malheureusement, certains d’entre eux devront mettre à jour leurs téléphones pour les correctifs suivants et selon un avis d’application, il cessera même d’être compatible avec certains modèles de la marque Manzana.

Il s’avère que pour que l’application fonctionne parfaitement sur votre iPhone, il est nécessaire que vous ayez au moins la mise à jour de votre système d’exploitation “iOS 9” ou des versions ultérieures de celui-ci.

Cela signifie que si vous téléphone portable Il n’a plus la mise à jour susmentionnée, WhatsApp cessera de fonctionner correctement ou sera totalement obsolète, c’est vrai, le premier mobile Apple à cesser d’être compatible avec WhatsApp sera l’iPhone 4, puisque la marque Apple précise que cet appareil il ne peut pas être mis à niveau vers le système d’exploitation iOS 9, juste pour donner un exemple.

Par conséquent, tous les mobiles sous cet appareil sont en dehors du rayon de l’application WhatsApp, comme l’iPhone 3G ou l’iPhone 3GS, de même, dans le cas de l’iPhone 4S, il est possible de continuer à utiliser la célèbre application Parce que son système d’exploitation est supérieur à iOS 9.

Bien que, dans le cas d’un iPhone 5, il soit nécessaire de se rappeler que vous devez le mettre à jour pour qu’il n’y ait pas de problèmes avec l’application de communication, par contre, comme pour les utilisateurs d’Android, ils n’ont besoin que du système d’exploitation «OS 4.0. 3. “

Comme nous le savons, les applications doivent être constamment mises à jour pour pouvoir offrir à l’utilisateur la meilleure expérience, c’est pour cette raison que toutes les applications, y compris évidemment WhatsApp, présentent en permanence de nouvelles mises à jour, tant qu’il est de plus en plus facile de l’utiliser, et peut nous offrir plus de possibilités de divertissement dans la même application.

Il s’agit généralement d’améliorations de performances, de corrections de bogues et parfois de failles de sécurité.Par conséquent, en plus de cette dernière mise à jour, nous avons de nouvelles fonctionnalités et quelques correctifs.

Les mêmes qui ont été réalisés en termes de sécurité de l’application et de manière de partager les données des utilisateurs, en outre, WhatsApp est apparu avec un nouveau design, qui a cherché à donner une apparence plus propre à l’écran de chat et à donner quelque chose de plus proéminence dans la barre de recherche.

Le mode d’appel en attente et de messagerie vocale a été ajouté.Pour les utilisateurs de clavier Braillie, l’un des plus appréciés est que maintenant, lorsqu’ils vous ajoutent à un groupe, l’application vous demande directement si vous souhaitez en faire partie. Sinon, cela vous donne la possibilité de ne pas entrer, au lieu de sortir une fois à l’intérieur.