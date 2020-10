Incroyable confession d’Érika Buenfil, à propos du père de son fils | INSTAGRAM

Depuis le début de l’enfermement social, causé par la contingence sanitaire mondiale, de nombreux artistes ont profité de leur temps libre pour faire des choses qu’ils n’avaient pas l’habitude de faire, ainsi que de nouvelles activités, qui leur rendaient le temps un peu plus supportable.

C’est le cas de la célèbre et talentueuse comédienne Érika Buenfil, qui, grâce à son originalité, amusante et dynamique TikToks, ce qui a rendu la célébrité encore plus populaire sur les réseaux sociaux.

Eh bien, cette popularité a augmenté, comme nous venons de le mentionner, compte tenu de sa créativité pour les courtes vidéos de la plateforme, dans lesquelles son fils était parfois impliqué. Nicolas Buenfil, avec qui l’actrice a été impliquée dans une situation très douloureuse, et nous en parlerons ci-dessous.

Il s’avère qu’il y a quelques semaines, Érika Buenfil a eu une forte confrontation avec Pepillo Origel et Martha Figueroa, après que ces chauffeurs aient appelé leur fils par le nom de famille de son père, l’énervement de Buenfil est rapidement devenu présent, davantage dû au fait que que puisque celui-ci ne s’occupe pas de son fils, ni maintenant ni dans le passé.

Plus tard, lors d’un entretien avec Aurora Valle, c’est que Buenfil a ouvert son cœur, a avoué tout ce qu’il avait sauvé et a révélé comment alors qu’elle était enceinte de son fils Nicolás, elle a découvert que son partenaire de l’époque, Ernesto Zedillo Jr, fils de L’ancien président Ernesto Zedillo était déjà marié.

De même, elle a expliqué la vraie raison pour laquelle son fils ne porte que les noms de famille de l’actrice, alors elle l’a mentionné: «Elle était enceinte de 8 mois. J’entends dire: ne lui apprenez pas, ne lui dites rien, ne lui apprenez pas. J’avais un chauffeur à Monterrey et je lui ai demandé de m’emmener dans un dépanneur et d’acheter le magazine et je les ai vus là-bas », se référant aux photos de mariage.

“Et c’est horrible, s’ils le disent dans une telenovela c’est un super thème, mais c’est la réalité, et j’ai dit, ne t’inquiète pas, je transforme tout en positif, les choses arrivent toujours pour éviter le pire, je n’ai jamais perdu ma foi ou ma l’enthousiasme, si je souffrais et tout, mais que faisais-je? “

De la même manière, l’actrice affirme qu’après avoir appris le mariage de quel que soit son partenaire à ce moment-là, à partir de ce moment, ils ne se sont plus jamais cherché et ont même précisé que Zedillo n’était pas responsable du mineur, comme Buenfil l’a toujours vu par lui depuis qu’il a remarqué sa grossesse.

De même, Buenfil a déclaré qu’il n’y avait qu’une seule occasion où Ernesto a vu l’enfant: “Il l’a rencontré une fois comme bébé, et plus jamais. Il ne le connaissait pas et Nicolás ne se souvient pas de lui”, en outre, Erika a clairement indiqué que On ne lui refuse pas que son fils vive avec son père s’il le souhaite un jour.

“Il sait qui est son père. Je ne lui mens pas, et je ne lui ai jamais interdit si à un moment donné il veut le chercher. Je n’ai pas les données, mais c’est une question de recherche et il y a toujours quelqu’un qui peut nous connecter.”, Clarifie le talentueux .

Il a également souligné l’énorme ressemblance qui existe entre les deux, c’est pourquoi il s’avère impossible de nier que Nicolás porte le s @ ngre de Zedillo Jr.

De la même manière, l’actrice a précisé que le père de son fils bien-aimé, après avoir demandé à le rencontrer, n’avait plus jamais entendu parler de lui, même pas d’un tiers, ne lui avait jamais envoyé aucun message avec quelqu’un, ni ne lui Il y a eu un intérêt de sa part, ce qui ne l’intéresse pas parce que son fils a eu la meilleure vie qu’elle ait pu lui offrir et il est très heureux et reconnaissant.