La belle rappeuse, Mala Rodríguez, a réussi à être l’artiste du moment au niveau national et international grâce à la grande polémique qui l’entoure. Outre ses grands succès en musique, il a aussi beaucoup accompli en participant à «La Voz, mais aussi pour ses nouveaux contenus sur les réseaux.

Depuis que La Mala a commencé à télécharger des photos avec peu de vêtements, elle a attiré l’attention du monde du divertissement, ce qui a amené ses abonnés à réagir frénétiquement avec ses photos et ses nus partiels, bien qu’elle les ait supprimés quelques minutes après les avoir téléchargés, cependant, cette fois, elle l’a fait un un d cela a causé un grand impact.

Tout cela est dû au fait que votre Seulement les fans, un site où les utilisateurs proposent du contenu en payant un abonnement, ceci en échange de recevoir du contenu adulte, quelque chose auquel on s’habitue sur cette page, bien qu’il n’ait pas été créé pour cela.

Grâce à l’annonce, tout le monde sur les réseaux sociaux a été choqué par l’annonce et a rapidement imaginé quelles seraient les vidéos et photos qui y seraient mises en ligne, l’annonce textuelle: «J’ai déjà OnlyFans. Vous pouvez profiter de mes cours de yoga ivre originaux et plus encore », accompagnés d’une image d’elle dans l’intérieur de r0pa.

Grâce à l’annonce, nous sommes sûrs que parmi son contenu, nous pouvons trouver des vidéos dans lesquelles elle pratiquera le célèbre yoga dont elle se vante tant sur le célèbre yoga ivre, qui consiste à prendre de l’alcool tout en pratiquant certaines de ses positions de yoga préférées, l’aidant corps à exercer et à s’étirer en même temps qu’il décide de ravir les élèves de ses fans, puisqu’il porte normalement des tenues assez proches et révélatrices.

Ce n’est pas la première fois que la critique pleut sur elle sur les réseaux sociaux grâce à ce type de photos et de vidéos car, comme on le sait par le passé, Mala Rodríguez se caractérisait par son rap dur et bien sûr sa façon de se donner à la musique sur scène, Cependant, les temps ont changé, même elle a évolué pour faire partie des nouvelles influences.

De nombreux internautes se souviennent encore de leurs vieux jours et de leurs inconnus dans cette version de Mala Rodríguez, mais quelque chose doit être souligné et c’est qu’aujourd’hui il faut s’adapter ou être oublié, car les réseaux sociaux progressent si agiles que si vous voulez rester avec pertinence, il serait préférable d’embrasser le présent et de rejoindre le style actuel.

La dernière fois que nous avons parlé d’elle, elle sortait un nouvel album, cependant, les temps ont changé et tout a évolué pour nous conduire aux polémiques d’aujourd’hui qui vont sûrement continuer et bien plus encore quand elle commencera à révéler son contenu attractif. dont vous apprécierez sûrement et vous êtes un admirateur de sa beauté.

En souvenir de l’une de ses dernières interviews réalisées par appel vidéo depuis Barcelone. «Je m’en souviens comme l’un des spectacles les plus excitants que j’ai vécus. J’adore parce que des expériences comme celle-ci sont ce qu’elles vous font », en parlant de l’un de ses derniers concerts avant la contingence.

La recherche ne s’arrête pas pour l’artiste lauréat d’un Grammy Award latin. Dans «Mala», son premier album en sept ans, il présente des chansons plus dansantes comme «Pena» avec Cecilio G ou «Dame bien» avec Guaynaa et Big Freedia, et des chansons plus sensibles comme «Mami», dans lesquelles accompagnées d’un piano exprime à quel point sa mère lui manque, en plus de l’imposante «Superbalada», dans laquelle il montre ses racines gitanes.