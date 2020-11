O

rlando City a maintenu ses espoirs en séries éliminatoires de la MLS de manière incroyable après qu’un joueur de champ a été contraint de marquer lors de sa victoire aux tirs au but contre le New York City FC – et a effectué l’arrêt crucial de la mort subite.

Une fois le match terminé 1-1, une séquence d’événements remarquable s’est ensuivie. Orlando pensait avoir remporté une victoire en fusillade 4-3 lorsque le gardien de but Pedro Gallese a sauvé le coup de pied de Valentin Castellanos de New York, mais leurs célébrations ont finalement été interrompues après que les officiels ont décidé que Gallese s’était écarté de sa ligne.

Le gardien, qui avait déjà été réservé, a reçu un deuxième carton jaune pour l’infraction. Orlando a ensuite tenté de faire remplacer le gardien de but Brian Rowe, mais les lois du jeu ne permettent qu’un gardien de but soit remplacé lors d’une fusillade en raison d’une blessure, et dans tous les cas, Orlando avait déjà utilisé les cinq changements autorisés.

Cela a conduit le défenseur Rodrigo Schlegel à prendre les gants et Castellanos a converti son penalty repris – neuf minutes complètes après son effort initial – pour maintenir le match nul, avant que l’ancien joueur de Manchester United Nani ne rate le cinquième coup de pied d’Orlando, provoquant une mort subite.

Les sixièmes preneurs des deux équipes se sont convertis avant que Schlegel ne retienne brillamment Gudmundur Thorarinsson. Le drame ne s’est pas terminé là-bas, cependant, Orlando célébrant à tort la victoire alors qu’en fait leur septième tireur, Benji Michel, n’avait pas encore effectué son penalty.

Une fois l’ordre rétabli, Michel est intervenu pour finalement sceller la victoire et envoyer Orlando en demi-finale de la Conférence Est.

