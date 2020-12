Les rumeurs selon lesquelles Ford, 78 ans, enfilerait son fedora une dernière fois circulent depuis plusieurs années maintenant, mais ont finalement été confirmées lors du dernier événement de Disney Investor Update jeudi.

James Mangold, le réalisateur derrière la célèbre spin-off de Wolverine Logan et le biopic nominé aux Oscars Ford v Ferrari, est sur le point de diriger le dernier film de la pentalogie Indy, ce qui signifie que le film encore sans titre sera le premier de la franchise non dirigé par Steven Spielberg.

Les détails sur les aventures auxquelles l’aventurier (presque) octogénaire devra faire face restent rares pour l’instant, mais la pré-production du film a déjà commencé, le produit fini devant arriver dans les cinémas en juillet 2022.

(

Harrison Ford dans Indiana Jones et le temple de la mort

/ Lucasfilm)

Ford a d’abord joué le rôle du héros d’action slash professeur d’archéologie dans Raiders of the Lost Ark en 1981, qui a vu Indy courir pour traquer les artefacts de l’Ancien Testament – y compris l’insaisissable Arche de l’Alliance – avant que les chasseurs de trésors nazis n’arrivent en premier.

Il a ensuite repris le personnage dans The Temple of Doom en 1984 et The Last Crusade en 1989, avant de reprendre le rôle près de 20 ans plus tard pour The Kingdom of the Crystal Skull en 2008, qui a présenté Shia LeBeouf comme le fils perdu depuis longtemps de Jones. .

Bien que Chris Pratt se soit mis à la place de Ford pour un redémarrage de la franchise il y a quelques années, la star a mis fin aux spéculations dans son style inimitablement grincheux en 2019. «Vous ne comprenez pas? Je suis Indiana Jones », a-t-il déclaré dans une interview au Today Show. «Quand je suis parti, il est parti. C’est facile.”

(

Avec Shian LeBeouf dans Le royaume du crâne de cristal

)

La mise à jour des investisseurs a vu Disney confirmer de nouveaux plans ambitieux pour ses autres méga-franchises, notamment Marvel et Star Wars.

Peut-être le plus excitant pour les fans de la galaxie lointaine, très lointaine est l’annonce attendue depuis longtemps que la réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins, deviendra la première femme à réaliser un film Star Wars. Intitulé Rogue Squadron, son nouveau projet devrait sortir à l’hiver 2023.

Ewan McGregor et Hayden Christensen reprendront leurs rôles préquels d’Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker – alias Darth Vader – dans une nouvelle série Obi-Wan, qui se déroule environ une décennie après les événements de l’épisode III: La vengeance des Sith.

Donald Glover, qui a joué un jeune Lando Calrissian dans le film dérivé de 2018 Solo, obtiendra également une série Disney +.

Le président de Marvel, Kevin Feige, a également confirmé que le studio ne remanierait pas le rôle de Black Panther après la mort de la star Chadwick Boseman en août, expliquant que la suite prévue, prévue pour l’été 2022, se concentrera plutôt sur les personnages secondaires.

Décrivant la performance de Boseman comme «emblématique», Feige a expliqué: «Pour honorer l’héritage que Chad nous a aidé à construire, nous voulons continuer à explorer le monde de Wakanda et tous les personnages riches et variés présentés dans le premier film.»