Les cinq défenseurs des Spurs semblaient également plus à l’aise, les arrières arrière Sergio Reguilon et Serge Aurier bénéficiant d’une plus grande liberté d’attaque, tandis que Harry Kane était capable de descendre profondément et de tirer les ficelles alors que Steven Bergwijn et Heung-min Son couraient devant. Ce n’était peut-être que l’humble Sheffield United, mais le succès de la formation aura donné matière à réflexion à Mourinho avant le prochain match de Ligue des Spurs – à domicile contre les champions de Liverpool. Dan Kilpatrick

Alors que Fikayo Tomori était sur le point de quitter Chelsea, Frank Lampard a choisi de donner un rare départ en Premier League à Antonio Rudiger.

Il y a déjà eu une percée avec le défenseur allemand, qui avait tellement hâte de partir l’été dernier, Lampard l’a accueilli de nouveau dans le giron plus tôt dans la saison. Mais le démarrer contre Fulham s’est senti important dans un mois où il était censé faire pression pour un mouvement.

Rudiger est toujours déterminé à obtenir plus de temps de jeu avant l’Euro, mais il est peu probable que Lampard autorise deux défenseurs centraux à partir ce mois-ci, Tomori se rapprochant de l’AC Milan. Était-ce un message à Rudiger qu’il peut s’attendre à plus d’action dans les mois à venir? James Robson

(via REUTERS)

3. Il est temps pour Arsenal de passer à autre chose après la saga Ozil

Arsenal n’a pas joué ce week-end, mais ils ont quand même réussi à faire la une des journaux. Le déménagement de Mesut Ozil à Fenerbahçe a fait un pas de plus après avoir été autorisé à se rendre en Turquie pour y subir un examen médical. Une fois que cela sera terminé, le milieu de terrain rejoindra Fenerbahce et mettra fin à son passage à Arsenal.

Pour les Gunners, c’est une bonne nouvelle. Ozil – même lorsqu’il n’a pas joué – a été au centre de l’attention. Maintenant, enfin, Arsenal peut chercher à avancer et se concentrer sur l’avenir radieux offert par de jeunes joueurs tels que Bukayo Saka. Simon Collings

(Piscine via REUTERS)

4. Les espoirs de West Ham s’accrochent aux ischio-jambiers d’Antonio

West Ham travaille toujours pour faire remplacer Sébastien Haller ce mois-ci, mais jusque-là, tout dépend de Michail Antonio et de ses ischio-jambiers.

Le talisman des Hammers, qui a marqué le vainqueur lors de son premier départ depuis novembre contre Burnley samedi, a de nouveau eu des problèmes de ischio-jambiers cette saison, mais il reste le joueur le plus important de David Moyes. Antonio transforme la façon de jouer de West Ham et soulève la confiance de tous ceux qui l’entourent.

S’ils veulent continuer à impressionner et à s’appuyer sur une brillante première moitié de saison, sa forme physique est vitale. Jack Rosser

(Piscine via REUTERS)

5. Solskjaer bénéficie-t-il de deux poids deux mesures?

Lorsque Jose Mourinho a emmené Manchester United contre Anfield en 2017 et est parti avec un match nul et vierge, sa tactique a été carrément critiquée. Les dirigeants d’Ole Gunnar Solskjaer sont repartis avec le même résultat dimanche – contre une équipe de fortune de Liverpool – mais n’ont rien souffert des mêmes critiques. Pourquoi?

La vérité est qu’un point devant le Kop est un retour très décent pour toute équipe avec des ambitions de titre. C’est aussi vrai aujourd’hui que lorsque Mourinho était en charge à Old Trafford. Les joueurs de United ont admis qu’ils se sentaient “ plats ” après avoir échoué à étendre leur avance sur Liverpool à six points – mais si leur poursuite du titre se révèle être une autre fausse aube, ce ne sera pas à cause d’un match nul au domicile des champions. James Robson

(Piscine via REUTERS)

6. Pas de repos pour Parker Fulham

Après avoir joué Tottenham et Chelsea en l’espace de quatre jours, Fulham doit maintenant se dépoussiérer et repartir. Cette fois, c’est Manchester United contre qui ils sont confrontés alors qu’ils accueillent les dirigeants mercredi soir.

Cela clôturera une série de matchs serrés pour Fulham, qui se remettait d’une épidémie de Covid-19 au club le mois dernier. Scott Parker a félicité ses joueurs pour la façon dont ils ont fait face à cela et ont rebondi, mais cet affrontement avec United promet d’être un énorme test – en particulier à l’arrière des matchs avec Chelsea et les Spurs. Simon Collings

(Chelsea FC via .)

7. Les femmes de Chelsea égalent le record WSL

Les femmes de Chelsea ont battu Manchester United 2-1 pour passer au-dessus de leurs rivales et se hisser au sommet de la WSL. Les Blues sont invaincus en 31 matches de la WSL et ont maintenant égalé le record de course de haut vol de Manchester City entre 2015 et 2017.

Chelsea a été sacré champion la saison dernière avec un ratio de points par match et sous cette forme, ils seront confiants de défendre leur couronne. Fran Kirby a marqué le vainqueur qui laisse les Blues au-dessus de United à la différence de buts et avec un match en main. “United est la meilleure équipe que nous ayons jouée cette année”, a déclaré l’entraîneur Emma Hayes. “La différence était l’expérience.” Simon Collings

(PA)

8. Rowett s’inquiète alors que la glissade de Millwall continue

Gary Rowett a envoyé un message fort à ses joueurs de Millwall après que leur parcours lamentable dans le championnat se soit poursuivi samedi. «Nous devons commencer à devenir sérieux», a déclaré Rowett après la défaite 3-1 des Lions à Nottingham Forest. «Nous devons commencer à saisir les matchs, nous devons commencer à être plus agressifs. La récente course est inacceptable. »

Millwall n’a gagné qu’une seule fois en 15 matchs remontant à octobre et ils ont été entraînés dans un danger de relégation. Les Londoniens du sud ont toujours un coussin de sept points contre les trois derniers, mais à moins qu’ils arrêtent leur course, ils auront de vrais problèmes. Dan Kilpatrick

(PA)

9. Forster-Caskey retrouve le meilleur de lui-même à Charlton

Jake Forster-Caskey a marqué directement d’un coin pour donner à Charlton sa première victoire en six matchs en Ligue 1. Son but a assuré une victoire 1-0 aux Bristol Rovers et le manager Lee Bowyer veut maintenant que les Addicks fassent une course alors qu’ils visent une promotion automatique dans la seconde moitié de la saison.

Forster-Caskey a été freiné par des blessures ces dernières années, mais le milieu de terrain a maintenant inscrit sa cinquième 90 minutes consécutives samedi et revient à son meilleur niveau. S’il peut rester en forme, il donnera à Charlton une bonne chance de revenir immédiatement au championnat. Simon Collings

(AP)

10. Palace doit revenir en beauté

Hors de la FA Cup et sans match en milieu de semaine, Roy Hodgson et ses joueurs ont une pause avant leur prochain match contre West Ham le 26 janvier. Les Eagles ont été démantelés par de brillants buts à Manchester City alors qu’ils perdaient 4-0 dimanche sans Wilfried. Zaha.

Un bon début de saison avant une forme de bégaiement signifie que Palace est confortablement à l’écart de la zone de relégation, mais le football énergique et offensif dont il est capable a été beaucoup trop rare cette saison. Si Zaha revient sur le côté contre West Ham, les fans voudront un signe qu’il y aura des divertissements tout au long de la seconde moitié de la saison. Rester éveillé est d’une importance vitale, mais pas si attrayant lorsque cela est fait comme ça. Jack Rosser